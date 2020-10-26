ماذا قالت عن سلطنة عمان؟ .. تصرف مفاجئ من هيا الشعيبي يثير الجدل “والتعليق ممنوع”!

كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي أنّها فكّرت فكّرت جديًا بالاستقرار في سلطنة عمان .

الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تؤكد لبرنامج #الهوا_هواكم: فكّرت جديًا للاستقرار في #السلطنة pic.twitter.com/wvVYd1VVHb — مسقط اف ام | Muscat FM (@RadioMuscat) October 26, 2020

في سياقٍ آخر، شددت هيا الشعيبي على أن “حب الناس يجلعها أقوى” وذلك بعد الاتهامات التي لاحقتها بالإساءة إلى السعودية. وتوقيفها في قضية نشر فيديو مخل للآداب العامة عبر حسابها الرسمي في “سناب شات”.

وقالت الفنانة الكويتية في تعليق أرفقته على صورة نشرتها عبر حسابها الخاص في إنستغرام الاثنين: “هيا اهيا هيا. لن ولن أتغير. حب الناس يجعلني اقوى واقوى. الحمدالله على كل اللي مريت فيه”.

لكن اللافت في الأمر، هو أن هيا، قامت بمنع متابعيها عبر تطبيق تداول الصور والفيديوهات الشهير. والذين يتجاوز عددهم الثلاثة ملايين ونصف المليون، من التعليق على صورتها الأخيرة، تفاديا للدخول في مناوشات مع مثيري الجدل على ما يبدو.

وبالعودة إلى حساب الممثلة الكوميدية في إنستغرام، فقد كان آخر منشور لها سمحت لمتابعيها بالتعليق عليه. مقطع فيديو يتضمن صورا لها على أنغام أغنية ” احبك موت .. واظل للموت”، بتاريخ الـ 12 من سبتمبر الماضي.

التعليقات آنذاك تضمنت انتقادات لاذعة لا سيما من قبل جمهورها السعودي، وبعد ذلك، شاركت هيا الشعيبي متابعيها بـ 12 منشورا، لكنها حظرت التعليقات عليها جميعها لا سيما بعدما أوقفتها الأجهزة الأمنية الكويتية على خلفية نشر فيديو إباحي على حسابها في سناب شات، قبل أن تخلي النيابة العامة سبيلها بكفالة قدرها 2000 دينار كويتي.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته آنذاك الشعيبي رجلاً يمسك عضوه وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر، فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه، وبرر زملاء هيا أنها أرادت إرسال الفيديو لإحدى صديقاتها برسالة خاصة، وليس نشره على حسابها الرسمي.

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