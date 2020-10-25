مقاتلات “إف-35” ستكون بحوزة قطر عاجلا أم آجلا.. تصريحات مفاجئة لوزير إسرائيلي وابن زايد مصدوم بشدة

في تصريحات ستثير جنون ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي اعتقد أن الإمارات ستكون الدولة العربية الوحيدة التي ستمتلك مقاتلات “إف 35″، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز اليوم الأحد، أن السعودية وقطر ستحصلان عاجلا أم آجلا على مقاتلات “إف-35” الأمريكية الحديثة إن رغبتا في ذلك.

“شتاينتز” وهو عضو المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” ويعد من أقرب حلفاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أعرب في حوار مع شبكة Ynet، عن قناعته بأن واشنطن ستوافق في نهاية المطاف على تصدير “إف-35” إلى الدوحة والرياض “إن كانتا مستعدتين للدفع”.

هذا وذكّر الوزير المنتمي إلى حزب نتنياهو “الليكود” بأن الولايات المتحدة سبق أن باعت إلى الدولتين الخليجيتين مقاتلات “إف-15″ و”إف-16” التي كانت حينذاك تعد من أحدث الطائرات الحربية من نوعها.

وتابع: “يجب أن يقلقنا ذلك. أبدت إسرائيل دائما قلقها وتلقت في بعض الأحيان تعويضات محدودة. في نهاية المطاف، هذه هي المصالح الأمريكية التي يسعون إلى رعايتها”.

ويأتي ذلك على خلفية سعي الإمارات إلى اقتناء مقاتلات “إف-35” من الولايات المتحدة وخلافات عميقة داخل إسرائيل بهذا الشأن.

وأعرب عدد من كبار المسؤولين في الدولة العبرية بينهم وزير الدفاع بيني غانتس، عن مخاوفهم من أن هذه الصفقة قد تقوض تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة، فيما نفى رئيس الوزراء نتنياهو موافقته عليها سرا بين الشروط التي طرحتها أبوظبي لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.

من جانبه علق حساب “بوغانم” القطري الشهير بتويتر على هذا الخبر ساخرا بقوله:” تحط رجل على رجل .. وتشرب كوفي .. وتجيك الموافقه من امريكا على بيع طائرات F35 لقطر”

تحط رجل على رجل ..

وتشرب كوفي ..

وتجيك الموافقه من امريكا على بيع

طائرات F35 لقطر .. وبمواصفات

افضل من المواصفات الاماراتيه

بدون ضجه .. وبدون شوشره

وبكل هدوء .. — بوغانم (@abughanim73) October 25, 2020

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”وبمواصفات أفضل من المواصفات الإماراتية بدون ضجه .. وبدون شوشره وبكل هدوء ..”

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