طائرات اف 35 مقاتلات إف 35
طائرات اف 35
الهدهد

مقاتلات “إف-35” ستكون بحوزة قطر عاجلا أم آجلا.. تصريحات مفاجئة لوزير إسرائيلي وابن زايد مصدوم بشدة

كتب وطن
1

في تصريحات ستثير جنون ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي اعتقد أن ستكون الدولة العربية الوحيدة التي ستمتلك مقاتلات “إف 35″، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز اليوم الأحد، أن وقطر ستحصلان عاجلا أم آجلا على مقاتلات “إف-35” الأمريكية الحديثة إن رغبتا في ذلك.

 

“شتاينتز” وهو عضو المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” ويعد من أقرب حلفاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أعرب في حوار مع شبكة Ynet، عن قناعته بأن واشنطن ستوافق في نهاية المطاف على تصدير “إف-35” إلى الدوحة والرياض “إن كانتا مستعدتين للدفع”.

 

هذا وذكّر الوزير المنتمي إلى حزب نتنياهو “الليكود” بأن سبق أن باعت إلى الدولتين الخليجيتين مقاتلات “إف-15″ و”إف-16” التي كانت حينذاك تعد من أحدث الطائرات الحربية من نوعها.

 

وتابع: “يجب أن يقلقنا ذلك. أبدت دائما قلقها وتلقت في بعض الأحيان تعويضات محدودة. في نهاية المطاف، هذه هي المصالح الأمريكية التي يسعون إلى رعايتها”.

 

ويأتي ذلك على خلفية سعي الإمارات إلى اقتناء مقاتلات “إف-35” من الولايات المتحدة وخلافات عميقة داخل إسرائيل بهذا الشأن.

 

وأعرب عدد من كبار المسؤولين في بينهم وزير الدفاع ، عن مخاوفهم من أن هذه الصفقة قد تقوض تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة، فيما نفى رئيس الوزراء نتنياهو موافقته عليها سرا بين الشروط التي طرحتها أبوظبي لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.

 

من جانبه علق حساب “بوغانم” القطري الشهير بتويتر على هذا الخبر ساخرا بقوله:” تحط رجل على رجل .. وتشرب كوفي .. وتجيك الموافقه من امريكا على بيع F35 لقطر”

 

 

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”وبمواصفات أفضل من المواصفات الإماراتية بدون ضجه .. وبدون شوشره وبكل هدوء ..”

اقرأ أيضا: كل ما يرفع رأسه سيدعسون عليه.. مشروعون “يعكرون مزاج” ابن زايد ويعارضون بيع الإمارات مقاتلات إف 35 “الشبح”

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

محمد بن راشد يخشى هذا الأمر بشدة بعد افتضاح أمر وزير التسامح “الهائج”…

الهدهد

إسرائيل تحتفي بـ”خيبة” رجل الخمور الإماراتي خلف الحبتور وهذا ما قاله…

الهدهد

هذا ما قاله سياسي هولندي أسلم بعد إنتاجه فيلما مسيئا للرسول عما فعلته الكويت وقطر…

الهدهد

“شاهد” مطرب إسرائيلي شهير يحلف بحياة عيال زايد وما حدث بقصر أحد الشيوخ…

تعليق 1
  1. محمد فاضل يقول

    على هذا الخبر صابت، ابن زايد سكته قلبية باذن الله

    الرد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.