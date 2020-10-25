محمد بن زايد وماكرون
محمد بن زايد وماكرون
الهدهد

“لا تستغربوا”.. ابن زايد هاتف ماكرون وأكد على دعمه لاقتصاد فرنسا ضد حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية!

كتب وطن
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أصدر ولي عهد ، محمد بن زايد، تعليماته إلى جهات الاختصاص في بعدم تفعيل مقاطعة رداً على اساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ، للإسلام والنبي محمد، في خطوة أثارت موجة غضب واسعة في الشارع الإماراتي.

 

ونشر حساب ” مركز الإمارات للدراسات والإعلام”، تغريدة أثارت جدلاً واسعاً جاء تحتها (الشيخ محمد بن زايد يؤكد للرئيس الفرنسي ماكرون دعمه لاقتصاد # ضد الحرب الممنهجة التي يقودها تنظيم الاخوان المسلمين العالمي بمقاطعة المنتجات الفرنسية ).

 

وجاءت تلك التغريدة تزامناً مع محاربة مستشار ابن زايد عبدالخالق عبدالله، حملة مقاطعة منتجات فرنسا، الامر الذي أكده رئيس مركز أبوظبي للغة العربية (يتبع لدائرة الثقافة والسياحة)، علي بن تميم.

 

وفاجأ علي بن تميم، الجميع وأعلن رفضه للحملة الشعبية في . التي تدعو إلى ، احتجاجًا على إساءة الرئيس إيمانويل ماكرون. للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه السلام.

وقال “بن تميم” وهو أكاديمي وإعلامي بارز، في تغريدة عبر حسابه تويتر: “إنه يدعم مقاطعة التي أساءت إلى إرث الرسالة المحمدية وتراث العرب والمسلمين”.

 

وأضاف في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن): “لا بل ألف لا لحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية. لأن فرنسا سعت دون كلل ولا ملل إلى عدم الارتهان للجماعات الإسلاموية المتطرفة التي تريد احتكار الصواب ونشر الاحتراب بالزيف والسراب وفتاوى الإرهاب”.

 

وفجرت خطوة بن زايد غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين هجومه المتواصل على الإسلام ومحاولة شيطنته.

 

والأربعاء، قال ماكرون، في تصريحات صحفية، إن بلاده لن تتخلى عن “” (تعود للمجلة الفرنسية شارلي إيبدو)، والمنشورة على واجهات المباني بعدة مدن فرنسية بينها تولوز ومونبولييه (جنوب).

 

وعلى إثر تصريحات ماكرون، انطلقت بعدة دول عربية حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية، حيث عرفت الحملة تفاعلا كبيرا من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي.

 

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2 تعليقات
  1. محمد هوتي يقول

    ابن ريكي اصل يهودي من هند

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  2. محمد هوتي يقول

    اكيد راح يدم منتجات فرنسي

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