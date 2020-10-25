“لا تستغربوا”.. ابن زايد هاتف ماكرون وأكد على دعمه لاقتصاد فرنسا ضد حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية!

أصدر ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، تعليماته إلى جهات الاختصاص في الإمارات بعدم تفعيل مقاطعة المنتجات الفرنسية رداً على اساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للإسلام والنبي محمد، في خطوة أثارت موجة غضب واسعة في الشارع الإماراتي.

ونشر حساب ” مركز الإمارات للدراسات والإعلام”، تغريدة أثارت جدلاً واسعاً جاء تحتها (الشيخ محمد بن زايد يؤكد للرئيس الفرنسي ماكرون دعمه لاقتصاد #فرنسا ضد الحرب الممنهجة التي يقودها تنظيم الاخوان المسلمين العالمي بمقاطعة المنتجات الفرنسية ).

الشيخ محمد بن زايد يؤكد للرئيس الفرنسي ماكرون دعمه لاقتصاد #فرنسا ضد الحرب الممنهجة التي يقودها تنظيم الاخوان المسلمين العالمي بمقاطعة المنتجات الفرنسية. pic.twitter.com/lEavrDyy1X — مركز الإمارات للدراسات والإعلام (@UAEstudiesi) October 24, 2020

وجاءت تلك التغريدة تزامناً مع محاربة مستشار ابن زايد عبدالخالق عبدالله، حملة مقاطعة منتجات فرنسا، الامر الذي أكده رئيس مركز أبوظبي للغة العربية (يتبع لدائرة الثقافة والسياحة)، علي بن تميم.

وفاجأ علي بن تميم، الجميع وأعلن رفضه للحملة الشعبية في العالم العربي. التي تدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، احتجاجًا على إساءة الرئيس إيمانويل ماكرون. للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه السلام.

مع #الحملة_الشعبية_لمقاطعة_تركيا التي أساءت إلى إرث الرسالة المحمدية وتراث العرب والمسلمين ولا بل ألف لا لحملة #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية لأن فرنسا سعت دون كلل ولا ملل إلى عدم الارتهان للجماعات الإسلاموية المتطرفة التي تريد احتكار الصواب ونشر الاحتراب بالزيف والسراب وفتاوى الإرهاب pic.twitter.com/Job7AVzSfb — د. علي بن تميم (@3litamim) October 23, 2020

وقال “بن تميم” وهو أكاديمي وإعلامي بارز، في تغريدة عبر حسابه تويتر: “إنه يدعم مقاطعة تركيا التي أساءت إلى إرث الرسالة المحمدية وتراث العرب والمسلمين”.

وأضاف في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن): “لا بل ألف لا لحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية. لأن فرنسا سعت دون كلل ولا ملل إلى عدم الارتهان للجماعات الإسلاموية المتطرفة التي تريد احتكار الصواب ونشر الاحتراب بالزيف والسراب وفتاوى الإرهاب”.

وفجرت خطوة بن زايد غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين هجومه المتواصل على الإسلام ومحاولة شيطنته.

اذا كان التميز بقرار يدعم من يسيء الى نبينا فبئس التميز .. يا عالم اصحواااا اي تسامح مع شخص يحتقر دينك ويجاهر بالدعوة للاستهزاء بنبيك … اللهم انا نبرأ اليك من افعال الظلمة المارقين .. ونعم تحيا الامارات — AHMAD ALREFAI (@ABOALMOLK) October 24, 2020

طبيعي اي تصرف يخدم الكفار على حساب المسلمين تدعموه بكل قوة — Fatmah Alshaikh (@Fatmah_Alshaikh) October 24, 2020

المصيبة إن أسمه محمد !!!؟؟؟ الله لا يحمد له ولا يشكر له فضل و لكن الله عز وجل يريد أن يميز الخبيث من الطيب والطيب من الخبيث فهذا الكائن الشيطاني المتخنز المتصهين من الأفضل له أن يقوم بتغير أسمه ويسمي نفسه على أسم توأم روحه النتن ياهو او ماكرون الله يأخذ عمرهم كلهم وعمر من ناصرهم — ARD (@A_Rd110) October 25, 2020

جعل تدعمكم شاحنة تفك أمة محمد صلى الله عليه وسلم منكم — دانة الغواص#2022 (@wajwaj2008) October 25, 2020

والأربعاء، قال ماكرون، في تصريحات صحفية، إن بلاده لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” (تعود للمجلة الفرنسية شارلي إيبدو)، والمنشورة على واجهات المباني بعدة مدن فرنسية بينها تولوز ومونبولييه (جنوب).

وعلى إثر تصريحات ماكرون، انطلقت بعدة دول عربية حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية، حيث عرفت الحملة تفاعلا كبيرا من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي.

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