تُحسب لها.. الكويت أول دولة عربية تتخذ موقفا رسميا ضد “المجنون” ماكرون وهذا ما أبلغ به وزير الخارجية سفيرة فرنسا

في أول تحرك رسمي من دولة عربية ضد إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبلغ وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر، اليوم الأحد، السفيرة الفرنسية آن كلير لو جيندر، رفض بلاده ربط الدين الإسلامي بـ “الإرهاب”.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، دعا أحمد الناصر إلى ضرورة وقف الإساءات للأديان السماوية كافة والأنبياء في بعض الخطابات الرسمية والسياسية.

كما حذر الوزير الكويتي من أن هذا النهج من شأنه “بث المزيد من روح الكراهية والعداء والعنصرية بين الشعوب”.

وأكد “الناصر” للسفيرة الفرنسية لدى بلاده “أهمية إشاعة ثقافة التسامح والسلام بين الجميع”.

وشدد على رفض الكويت “لأية سياسات من شأنها ربط سماحة الدين الإسلامي بالإرهاب والمساس بشريعتنا السمحاء”.

وأكد الناصر مع “لو جيندر” على موقف دولة الكويت “الرافض للارهاب بكل أشكاله وصوره”.

نصرة لرسول الله

وتصدّرت الكويت المشهد الإسلامي خلال اليومين الماضيين، نصرة لرسول الله صلّى الله عليه وسلم، وكانت من أكثر الدول تفاعلاً ورفضاً للإساءة للنبي الكريم، عبر إصرار فرنسا على نشر مزيد من الرسوم المسيئة التي تستفز مشاعر المسلمين وتطعن في رمزهم.

وجاءت النصرة والرفض على المستويين الرسمي والشعبي، فقد دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الحكومة إلى «استنكار الإساءات المقصودة لرموز الإسلام، والتحرك العملي ضمن المحيط الديبلوماسي لحظر الإساءة لكل المعتقدات حول العالم»، مستنكراً «قيام بعض الصحف الفرنسية وغيرها بنشر رسوم كاريكاتورية تحمل إساءات للرسول الكريم».

وأعلنت وزارة الخارجية أن «الكويت تابعت باستياء بالغ استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم)»، مؤكدة تأييدها لبيان منظمة التعاون الإسلامي الذي «يعبر عن الأمة الإسلامية جمعاء وما جاء به من مضامين شاملة رافضة لتلك الإساءات والممارسات».

وحذّرت الوزارة في بيان لها، من مغبة دعم تلك الإساءات واستمرارها سواء للأديان السماوية كافة أو الرسل عليهم السلام من قبل بعض الخطابات السياسية الرسمية والتي تشعل روح الكراهية والعداء والعنف وتقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لوأدها وإشاعة ثقافة التسامح والسلام بين شعوب العالم.

كما حذّرت من مغبة الاستمرار في دعم هذه الإساءات والسياسات التمييزية التي تربط الإسلام بالإرهاب لما تمثله من«تزييف للواقع وتطاول على تعاليم شريعتنا السمحة الرافضة للإرهاب فضلاً عما تمثله من إساءة بالغة لمشاعر المسلمين حول العالم».

هذا وأكد مندوب الكويت الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» الدكتور آدم الملا، رفض المندوبية القاطع للإساءة للإسلام والرسول محمد – صلى الله عليه وسلم.

وقال الملا إن الحريات لا تعني الإساءة لرمز الإسلام سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – والإساءة للدين الإسلامي.

واضاف ان موقف المندوبية ثابت ودائم كما هو موقف الكويت ولا نقبل بهذه الإساءة تحت أي ذريعة.

وشدّد على أن «المندوبية هي جزء من الكويت ولا يمكن أن تخرج عن سياسات وقرارات دولة الكويت وبيان وزارة الخارجية يمثلنا جميعاً ويمثل المندوبية».

صور مسيئة للرسول الكريم

من جهته، أصدر اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، بياناً عبر فيه عن «الاستنكار الشديد لما تتناقله وسائلُ الإعلام المختلفة من تَبِعات الإساءة إلى نبينا محمدٍ، صلى الله عليه وسلم، من نشر شخصيات وجهات حكومية وخاصَّة في جمهورية فرنسا صوراً مسيئةً تستهزئ بمقامه الكريم، ومن تصريحات معادية للإسلام، وحاضَّة على الكراهية والإقصاء والتمييز ضدَّه، وهي التصريحات التي تُخالِف النُّظَم والقوانين والأعراف الدولية بشأن احترام الأديان والمقدَّسات، وتتنافى مع أبسط أسس التعايش السِّلمي والتعاون الكريم بين الأمم والأديان والحضارات المختلفة، وهي الرسالة التي جاءت في قلب دعوة النبيُّ – صلى الله عليه وسلم».

من جهته، أصدر اتحاد الجمعيات التعاونية تعميماً إلى رؤساء الجمعيات يدعو فيه إلى مقاطعة السلع والمنتجات الفرنسية، مواكبة للحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات الفرنسية احتجاجاً على الرسومات المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام. ورفع عدد من الجمعيات التعاونية منذ الخميس الماضي، جميع المنتجات الفرنسية من أسواقها المركزية والأفرع التابعة لها.

وأشار تعميم الاتحاد إلى رؤساء «التعاونيات» إلى أنه «بعد مناقشة عرض الرسومات المسيئة للرسول في ميادين عامة بفرنسا، وما تمثله من إهانة للأمة الإسلامية وإيماناً بالدور التعاوني الذي لا يتجزأ ولا يقبل القسمة على ثوابتنا الإسلامية، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات، فيرجى مقاطعة كل السلع والمنتجات الفرنسية، ورفعها من كل الأسواق المركزية والفروع التابعة للجمعيات».

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