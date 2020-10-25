“لو أمي ومزاجي فيها مش هرحمها”.. تفاصيل صادمة ترويها المغتصبة أمام زوجها في مقابر الاسماعيلية!

روت الزوجة المصرية التي تم اغتصابها أمام زوجها داخل مقابر الاسماعيلية، تفاصيلاً صادمة عن الجريمة التي تعرضت لها وهزت الرأي العام بمصر.

وقالت الزوجة الضحية “عطيات.م” 17 عامًا، إن البداية كانت حين خرجت برفقة زوجها “كريم.ع” 22 عامًا، للبحث عن التروسيكل الذى تمت سرقته، بعد أن تم شراؤه بـ 40 ألف جنيه بالتقسيط، كونه مصدر رزقهما.

وأضافت عطيات في حديث لوسائل إعلام محلية: “نعمل أنا وزوجي في تجميع الكرتون والمخلفات، ونصحنا الأهالي أثناء البحث عن التروسيكل بالبحث عليه وسط المقابر، حيث كانت هناك حالات سرقة عديدة مشابهة، وتم العثور عليه وسط المقابر”.

وتابعت:” على الفور توجهنا للمقابر للبحث عن التروسيكل، وبعد دخولنا المقابر كانت هناك المفاجأة بعد أن خرج علينا ثلاثة مجرمين من وسط المقابر، حاملين أسلحة بيضاء”.

وسردت عطيات تفاصيل اللحظة المؤلمة قائلة: “وجدنا سيارة نصف نقل بها ثلاثة، حاصرونا بالأسلحة البيضاء، وقام أحدهم بوضع يده علي وقال لزوجي “أنا عايزها لي مزاج فيها”.

وهنا أصبح الزوج يُقسم للمتهم أن عطيات زوجته، وليست فتاة اصطحبها للمقابر من أجل لحظة حميمية، بل للبحث عن التروسيكل، وأظهر لهم صور زفافهم من تليفونه وأكد له أنها حامل في الشهر الثاني، فرد المغتصب أنه سيأخذها مهما حصل.

وحاصر المتهمون زوج عطيات بالسيوف وتحت تهديد السلاح دخلت برفقة المتهم إلى المقبرة والذي قام بتجريد حجابها وسحلها من شعرها وأمرها بخلع ملابسها ولم يستجب لتوسلاتها إلى الحد الذي جعلها تقبل قدمه باكية قائلة له: “هذا أمر لا يرضي الله، وحرام عليك أسترني وأرحمني عشان ربنا يرحمك، واعتبرني زي أختك أو حتى أمك”.

لكن المتهم رد عليها قائلاً: “ولو عندي أم أو أخت مش هرحمها وسأفعل بها ما أريد عندما يأتيني المزاج”، ونجح في اغتصابها بعد أن جردها من ملابسها تمامًا وسحلها من شعرها مرة أخرى إلى جوار زوجها تاركًا ملابسها الداخلية بالمقبرة.

وقال “كريم” زوج الضحية: “لم يستجب المغتصب لتوسلاتي له بترك زوجتي، رغم علمه أنها زوجتي، وقام اثنان بشل حركتي ووضعي داخل مقبرة مفتوحة بعد أن انهالوا عليا بالضرب بالأسلحة البيضاء، وهددوا بقتلي إذا حاولت المقاومة”.

وأكد كريم: “أبعدها عني لمدة 15 دقيقة، ولو كنت أعلم باغتصابها لقاومت حتى لو تم قتلي”.

وأضاف زوج الضحية: “وجدت زوجتي تبكي وتنهار، وأصر المتهمين المعتدين علي بالخروج من المقابر في سيارة كانت معهم، وتركونا في شارع الثلاثيني، وأخبرتنى زوجتي بما حدث معها، وأخبرت والدتها والتى قامت بأخطار الشرطة، التي اصطحبتنا إلى مكان الحادثة بالمقابر”.

وقامت الزوجة بتمثيل الواقعة وعثرت الشرطة على ملابسها الداخلية ومفاتيح الشقة فى مكان الواقعة.

وطالب الزوج المكلوم ووالدة الزوجة بإعدام المتهمين الأربعة وبشكل سريع.

وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المتهم “عبدالكريم.غ” المتهم بالاغتصاب، وشهرته إسلام، 28 عامًا، عاطل، ومسجل خطر، و”عبدالغفار.ي”، 17 عام و”كريم.ا” 16 عاما، “واحمد.م”، 16 عاما.

وتمكن فريق البحث من القبض على المتهمين عقب تقنين الإجراءات وبإرشادهم تم ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الجريمة وتم التحفظ على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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