“الساحر يجب قتله ورجمه”.. كويتي “ذهب عقله” كاد يُنهي حياة أمه بسبب “حلم” وما حدث صادم!

نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية تفاصيل جريمة صادمة أقدم عليها شاب كويتي، وحاول إنهاء حياة والدتها بقتلها بسبب زعمه أنه رأى “حلم” تقوم فيه أمه بعمل سحر له.

وفي التفاصيل فقد حاول منتسب سابق إلى وزارة الداخلية في الكويت، قتل والدته بسبب رؤيته لها في الحلم تصنع له سحرا، بمنطقة السالمية بمحافظة حولي.

وقالت “الأنباء” إن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة على الشاب، وإنقاذ والدته بعد توجههم إلى مكان الحادثة بناء على بلاغ ورد إليهم يفيد بوقوع جريمة شروع في القتل.

وبحسب مصدر أمني فقد أقنع رجال الأمن الشاب برمي السكين التي كان يحاول قتل والدته بها، ليتم السيطرة عليه وإحالته إلى المخفر.

ووفقا للتحقيقات فقد كسر الشاب باب الشقة وشرع بقتل والدته لمشاهدتها في الحلم تصنع له سحرا، ما دفعه لارتكاب فعلته مبررا ذلك بأن ”الساحر لا بد أن يُقتل ويُرجم“ وفق أقواله.

هذا وامتنعت والدة الشاب عن تسجيل قضية ضد ابنها، لتشير إلى أنه ”كان يعمل في وزارة الداخلية برتبة رقيب أول وتم فصله في فبراير الماضي ويتعالج في مستشفى الإدمان“.

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