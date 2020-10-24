جريمة في الكويت
جريمة في الكويت
حياتنا

“الساحر يجب قتله ورجمه”.. كويتي “ذهب عقله” كاد يُنهي حياة أمه بسبب “حلم” وما حدث صادم!

كتب وطن
0

نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية تفاصيل صادمة أقدم عليها شاب كويتي، وحاول إنهاء حياة والدتها بقتلها بسبب زعمه أنه رأى “” تقوم فيه أمه بعمل سحر له.

 

وفي التفاصيل فقد حاول منتسب سابق إلى وزارة الداخلية في ، قتل والدته بسبب رؤيته لها في الحلم تصنع له سحرا، بمنطقة السالمية بمحافظة حولي.

 

وقالت “الأنباء” إن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة على الشاب، وإنقاذ والدته بعد توجههم إلى مكان الحادثة بناء على بلاغ ورد إليهم يفيد بوقوع جريمة شروع في القتل.

 

وبحسب مصدر أمني فقد أقنع رجال الأمن الشاب برمي السكين التي كان يحاول قتل والدته بها، ليتم السيطرة عليه وإحالته إلى المخفر.

 

ووفقا للتحقيقات فقد كسر الشاب باب الشقة وشرع بقتل والدته لمشاهدتها في الحلم تصنع له سحرا، ما دفعه لارتكاب فعلته مبررا ذلك بأن ”الساحر لا بد أن يُقتل ويُرجم“ وفق أقواله.

 

هذا وامتنعت والدة الشاب عن تسجيل قضية ضد ابنها، لتشير إلى أنه ”كان يعمل في وزارة الداخلية برتبة رقيب أول وتم فصله في فبراير الماضي ويتعالج في “.

 

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

أصبح “عبرة”.. هذا مصير المسؤول المصري الذي “نفخ عضلاته”…

الهدهد

“عار علينا أن نرى من يزدرون محمدا”.. “شاهد” ماذا فعل…

الهدهد

الغضب في السعودية اقتصر على “تويتر” فقط.. بيان ناري وإجراءات عاجلة من…

الهدهد

“الله يسامحه”.. أمين عام مجلس التعاون الخليجي “نسي” هذه…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.