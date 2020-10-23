“كشف المستخبى”.. رانيا يوسف تشعل ضجة بفستان شفاف فاضح في مهرجان الجونة السينمائي!

أثارت إطلالة الفنانة المصرية رانيا يوسف على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة ضجةً واسعة بسبب ملابسها الفاضحة.

وظهرت رانيا يوسف على السجادة الحمراء بفستان فاضح شفاف يُظهر ما ترتدي أسفله مع فتحة طويلة عند القدم اليسرى .

وكانت رانيا يوسف اثارت ضجة كبيرة فيما عرفت بـ”أزمة الفستان” في مهرجان القاهرة السينمائي 2018 التي جعلتها تتصدر حديث السوشال ميديا والصحافة لأيام.

ووصل الأمر إلى محاكمتها بتهمة “الفعل العلني الفاضح والإساءة للمرأة المصرية” وهي تهمة فضفاضة، جرى التنازل عنها لاحقًا.

وبررت يوسف الأمر حينها أن الفستان كان يوجد له بطانة إلا أنها ارتفعت عن طريق الخطأ؛ ما كشف عن جسدها، وأنها لم تتقصد الأمر.