“دود المش منه وفيه”.. “شاهد” الإعلامي المصري عبدالرحيم علي “تفرعن” حتى نسى نفسه وهدد السيسي ونظامه بهذه المستندات!

تحول الإعلامي المصري، عضو مجلس الشعب في دورته المنتهية، عبد الرحيم علي، والذي يُعد أحد المقربين من النظام المصري الحالي، إلى أحد أبرز الاسماء تداولاً في الشارع المصري، بعد تسريب تسجيلات صوتية منسوبة إليه، يتحدى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويقول فيها إنه “يملك من الوثائق والمستندات تجعله فوق القانون”.

وحسب التسجيل الصوتي ورصدته “وطن”، وجرى تداوله بشكل واسع، قال علي، وهو رئيس تحرير موقع “البوابة نيوز”، الذي يُعرف في الوسط الإعلامي المصري بقربه من الجهات الأمنية، إنه يملك مستندات تجعله فوق القانون، “بل حتى الرئيس السيسي لا يستطيع محاسبته أو محاكمته”، كما استعمل كلمات وألفاظاً بذيئة لنعت القانون في البلاد.

وقال الإعلامي المصري، الذي اشتهر أيضاً ببرنامج “الصندوق الأسود” الذي كان وراء تسريب أسرار عدد من النشطاء والمعارضين السياسيين في مصر خاصةً نشطاء ثورة 25 يناير/كانون الثاني وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: “أنا عبدالرحيم علي، عليَّ الطلاق من بيتي، السيسي ميعرفش يوديني النيابة العامة”.

أسرار وعلاقات

وبنبرة يرفع بها التحدي على رئيس الجمهورية، قال المتحدث نفسه في التسجيل نفسه: “أنا عندي بلاوي، لو طلعتها ممكن أحبسهم كلهم”.

بل إنه تفاخر أيضاً بقربه وعلاقاته مع جهات أمنية، وصرح قائلاً: “أنا أجيب مدير الأمن لحدّ البيت عندي لما أحب أعمل محضر”، قبل أن يضيف: “ده مدير المخابرات العامة جالي لحد هنا عشان يصالحني”.

حسبما يظهر في التسجيل الصوتي المتداول، فإن قريب عبدالرحيم علي، ردَّ بشكل متحفظ ولم يظهر أي موقف من كلامه.

كيف ردَّ علي؟

وفي أول رد له على هذا التسريب، اتهم عبدالرحيم عليّ جماعة الاخوان المسلمين بـ”فبركة الفيديو” عبر ما سماه تطبيقاً إلكترونياً.

علي، وعبر موقعه الإلكتروني “البوابة”، زعم أن جماعة الإخوان فبركت هذه المكالمة له، وربطها بالانتخابات البرلمانية التي تعرفها البلاد، كما زعم أيضاً أن الجماعة تسعى “لزعزعة ثقة المصريين بالشخصيات الوطنية”، وأعلن علي عن اسم التطبيق “لاير بيرد” الذي تم تدشينه في 2018.

لكن قبل أيام قليلة، دعا عليّ مناصريه إلى “الدعاء له”، بسبب تعرضه لحملات من جهات أخرى، منافسة له في الصراع الانتخابي الدائر بالبلاد.

إذ كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلاً: “دعواتكم .. فإني أواجه أكبر حملة (من مستخدمي المال السياسي) جرت في تاريخ مصر الحديث .. لكننا إن شاء الله لَمنتصرون.. مدد يا الله”.

الجدير ذكره، أن مصر تشهد انتخابات جديدة لمجلس الشعب المصري، ترشح فيها الإعلامي المصري مجدداً برمز الأسد، وذلك في إطار تشكيل برلمان مصري جديد على مقاس رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.

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