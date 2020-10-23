تقرير خبيث لقناة “العربية” لتطفيش المستثمرين وتصوير سلطنة عمان على أنها جحيم .. “الشاهين” ردّ وفضحهم

نشرت قناة “العربية” السعودية خبراً عبر موقعها باللغة الإنجليزية، تطرّقت فيه الى الوضع الإقتصادي في سلطنة عمان محاولةً تصوير اقتصاد البلاد على أنّه في حالة انهيار .

#Oman’s new $2 billion bond disappoints with demand hit by worries about the country’s worsening credit trajectory and wider market jitters ahead of the US elections on November 3.https://t.co/wKE4NtejUB — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 23, 2020

وجاء في تقرير القناة “الخبيث” انّ السندات العمانية الجديدة البالغة 2 مليار دولار أصيبت “بخيبة أمل” الخميس ، مع تضرر الطلب بسبب المخاوف بشأن تدهور مسار الائتمان في البلاد وتوترات السوق الأوسع نطاقا قبل الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر.وفق التقرير

تعليقاً على ذلك، اعتبر حساب “الشاهين” العماني الشهير، انّ هدف نشر “العربية” لهذا التقرير الآن، هو “محاولة يائسة لتطفيش المستثمرين وتصوير عمان كأنها وقعت في هاوية لا خروج منها”.

عزيزتي قناة العربية

والعرب منك براء

تصويرك للوضع بهذا السوء وبهذه السرعة يعكس حجم أمرين

-السعار الذي اصابكم

-قوة الكف الذي صفعكم

في محاولة يائسة منكم باللغة الانجليزية لتطفيش المستثمرين وتصوير عمان كأنها وقعت في هاوية لا خروج منها،،،عساكم هاوية عندما تتطاير الصحف وتثقل الموازين https://t.co/wlcu8kHsHN — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) October 23, 2020

وقال “الشاهين” إن تصوير “العربية” للوضع في السلطنة بهذا السوء وبهذه السرعة يعكس حجم أمرين: “السعار الذي اصابهم وقوة الكف الذي صفعهم”.

وأكد أنّه “لا مجال للمقارنة بين الظروف المحيطة ببيع الدولة الخليجية الاخرى للسندات وبين الان من حيث أسعار النفط والوضع العالمي. ناهيك عن ان السلطنة لم ولن تستثمر سياحياً في تجارة الاجساد واللحم الأبيض المتوسط ومع ذلك كان اداءها أفضل دون مساعدات خارجية مرتهنة ببيع القرار السياسي”.

اولا

لا مجال للمقارنة بين الظروف المحيطة ببيع الدولة الخليجية الاخرى للسندات وبين الان،،،من حيث أسعار النفط والوضع العالمي،، ناهيك عن ان السلطنة لم ولن تستثمر سياحياً في تجارة الاجساد واللحم الأبيض المتوسط ومع ذلك كان اداءها أفضل دون مساعدات خارجية مرتهنة ببيع القرار السياسي — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) October 23, 2020

وأكد الحساب العماني البارز: ” نحن نجرب الحلول المتعددة وثقتنا بربنا ووطننا وهيثمنا تفوق اي قوة خلقها الله بين عباده. فلا نجري كالمجانيين خلف ترقيع مؤقت ولا نصرح (على عكسكم) الا بكل شفافية”.

وشدد على أن العمانيين “على ثقة تامة بأنها سحابة صيف وستزول وستزول معها كل حروفكم العفنة التي قصدتهم بها اضعاف الروح المعنوية للعمانيين”.

ثانياً

نحن نجرب الحلول المتعددة وثقتنا بربنا ووطننا وهيثمنا تفوق اي قوة خلقها الله بين عباده،،، فلا نجري كالمجانيين خلف ترقيع مؤقت ولا نصرح (على عكسكم) الا بكل شفافية

وعلى ثقة تامة بأنها سحابة صيف وستزول،،وستزول معها كل حروفكم العفنة التي قصدتهم بها اضعاف الروح المعنوية للعمانيين — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) October 23, 2020

ووافق سلطان عُمان هيثم بن طارق، على خطة التوازن المالي متوسطة المدى “2020-2024″، التي قامت الحكومة بوضعها، لتنويع مصادر الدخل وتقليل الإنفاق للحد من عجز الموازنة ولكبح الديون.

وأصدر السلطان هيثم توجيهات بالإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية بهدف ضمان حماية ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي من أية تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته الخطة من تدابير وإجراءات.

كما شملت الأوامر تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف محافظات السلطنة بقيمة ( 000ر000ر371 ) ثلاث مائة وواحد وسبعين مليون ريال عماني.