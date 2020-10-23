تقرير مسيء لقناة العربية عن اقتصاد سلطنة عمان
تقرير مسيء لقناة العربية عن اقتصاد سلطنة عمان
الهدهد

تقرير خبيث لقناة “العربية” لتطفيش المستثمرين وتصوير سلطنة عمان على أنها جحيم .. “الشاهين” ردّ وفضحهم

كتب وطن
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نشرت قناة “” السعودية خبراً عبر موقعها باللغة الإنجليزية، تطرّقت فيه الى الوضع الإقتصادي في سلطنة عمان محاولةً تصوير اقتصاد البلاد على أنّه في حالة انهيار .

وجاء في تقرير القناة “الخبيث” انّ الجديدة البالغة 2 مليار دولار أصيبت “بخيبة أمل” الخميس ، مع تضرر الطلب بسبب المخاوف بشأن تدهور مسار الائتمان في البلاد وتوترات السوق الأوسع نطاقا قبل الأمريكية في 3 نوفمبر.وفق التقرير

تعليقاً على ذلك، اعتبر حساب “” العماني الشهير، انّ هدف نشر “العربية” لهذا التقرير الآن، هو “محاولة يائسة  لتطفيش المستثمرين وتصوير عمان كأنها وقعت في هاوية لا خروج منها”.

وقال “الشاهين” إن تصوير “العربية” للوضع في السلطنة بهذا السوء وبهذه السرعة يعكس حجم أمرين: “السعار الذي اصابهم وقوة الكف الذي صفعهم”.

وأكد أنّه “لا مجال للمقارنة بين الظروف المحيطة ببيع الدولة الخليجية الاخرى للسندات وبين الان من حيث أسعار النفط والوضع العالمي. ناهيك عن ان السلطنة لم ولن تستثمر سياحياً في تجارة الاجساد واللحم الأبيض المتوسط ومع ذلك كان اداءها أفضل دون مساعدات خارجية مرتهنة ببيع القرار السياسي”.

وأكد الحساب العماني البارز: ” نحن نجرب الحلول المتعددة وثقتنا بربنا ووطننا وهيثمنا تفوق اي قوة خلقها الله بين عباده. فلا نجري كالمجانيين خلف ترقيع مؤقت ولا نصرح (على عكسكم) الا بكل شفافية”.

وشدد على أن العمانيين “على ثقة تامة بأنها سحابة صيف وستزول وستزول معها كل حروفكم العفنة التي قصدتهم بها اضعاف الروح المعنوية للعمانيين”.

ووافق سلطان عُمان ، على خطة التوازن المالي متوسطة المدى “2020-2024″، التي قامت الحكومة بوضعها، لتنويع مصادر الدخل وتقليل الإنفاق للحد من عجز الموازنة ولكبح الديون.

وأصدر السلطان هيثم توجيهات بالإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية بهدف ضمان حماية ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي من أية تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته الخطة من تدابير وإجراءات.

كما شملت الأوامر تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف محافظات السلطنة بقيمة ( 000ر000ر371 ) ثلاث مائة وواحد وسبعين مليون ريال عماني.

 

 

 

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تعليق 1
  1. هلا يقول

    هزاب النذل الكلب الحيوان تعال نابح
    كفو يالشاهين الله يقوينا عليهم

    الرد

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