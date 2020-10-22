رقصة “لورديانا” وهاتي بوسة يا بت.. أفلام غير أخلاقية على شاشات مدارس مصر الحكومية تثير ضجة واسعة!

استغل عدد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة بني سويف بمصر، الشاشات الإلكترونية المخصصة لمنظومة التعليم الإلكتروني، لمشاهدة مقاطع إباحية، مما أثار ضجة كبيرة في البلاد حول الرقابة وضبط التعليم الإلكتروني.

ونشرت صحيفة “القاهرة 24″، مقطع فيديو يُوثق قيام بعض طلاب الثانوية العامة، في مدرسة إهناسيا الثانوية بنين، والتابعة لمركز إهناسيا بمشاهدة مقاطع إباحية على الشاشات الإلكترونية الخاصة بالمدرسة.

وأعرب أولياء الأمور عن استيائهم الشديد وغضبهم من الفيديو بشأن تلك الواقعة، متسائلين عن دور وزارة التربية والتعليم الفني، بشأن تلك الوقائع المتكررة وحماية تلك الشاشات من مثل هذه الاستخدامات.

وفي سياق متصل، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعددٍ من الطلاب داخل أحد الفصول بمدرسة النوبارية بالبحيرة، أثناء مشاهدتهم لفيديو الراقصة البرازيلية “لورديانا”، والتي شغلت المصريين برقصها في أحد مراكز التجميل على أنغام مهرجان شعبي.

وظهر الطلاب بالفيديو يضعون مقطع “لورديانا” على الشاشات التابعة بمنظومة التعليم الإلكتروني، ويدندنون مع الأغنية، إلى أن صرخ أحدهم قائلاً: “المدير جه يلا”.

كما نشر الناشطون فيديوهات مشابهة لعددٍ من الطالبات، أثناء سماعهم للمهرجانات، على الشاشات الإلكترونية الخاصة بالمدرسة أيضاً، وظهرن يتشاجرن مع بعضهن البعض بسبب تغيير الأغاني، فتصرخ إحداهن “هاتي حسن شاكوش يا بت”.

وفي وقت لاحق، أعلن نائب وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي، عن تحرك عاجل بشأن حادثة الفيلم الإباحي وتحويلها لوكيلة وزارة التربية والتعليم ببني سويف، سهام يوسف، للتحقيق بها، ومن المقرر أن يكون التحقيق اليوم الخميس.

وحذر نائب وزير التربية والتعليم من تكرار تلك المشاهد، وضرورة تشديد الرقابة على الشاشات الإلكترونية لعدم تكرارها.

وأكد حجازي أن ما حدث ليس ظاهرة رغم تكرارها بشكل نادر.

كما قرر محافظ البحيرة إيقاف مديرة مدرسة النوبارية الثانوية العسكرية بنين والمشرف العام بالمدرسة لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الإنتهاء من التحقيقات لإهمالهم وتقصريهم في أداء مهامهم للعملية التعليمية وإحالة الموضوع للنيابة الإدارية لإعمال شئونها حيال الواقعة، وتطبيق لائحة الإنضباط الطلابي على الطلاب .

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