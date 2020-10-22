أفادت وسائل إعلام كويتية بأن الأجهزة المعنية في الكويت، تحقق مع الفاشينستا والممثلة الأردنية سوسن هارون. بسبب مقاطع فيديو خادشة للحياء ومحرضة على الفسق والفجور.

صحف محلية نقلت عن مصادر أمنية قولها إنه تمّ استدعاء سوسن هارون، من قبل النيابة العامة. وإحضارها من قبل رجال المباحث، وحجزها على ذمة التحقيق.

يذكر أن سوسن هارون كانت قد شاركت فيديو منذ أشهر، عبر حسابها في تطبيق سناب شات، تشكر فيه والدتها على “الشور/الحمام”. إذ صرحت بأنها لا تستطيع تنظيف شعرها حتى اليوم، وأن والدتها هي من تقوم بذلك. وأن الأمر ليس له علاقة بالعمر وسوف تبقى تتدلع على والدتها، حتى لو أصبح عمرها 60 سنة، ما أثارت غضب الجمهور.

الممثله سوسن هارون هذا مو دلع يا حبيبتي

طول بعرض و ما تعرفين تغسلين شعرج ؟! pic.twitter.com/ia4Jbh4a4U — طالع باوع شوف (@Bgu7O2ukLo2USl6) February 16, 2020

بعدها شاركت مقطع فيديو قبل فترة برفقة زوج أختها وجاء فيه: “زوج أختي حضر لي القهوة وطلب مني أتذوقها…غلطتك إنك ما تزوجتني وتزوجت أختي.. كان طلعوا ولادنا أحلى من الي عندك… أحب زيجان خواتي”.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الحملة التي شنها قطاع الأمن الجنائي مؤخرا ضد المحتوى الخادش للحياء والذي يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من بين المُحتجزين، الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري والتي تم إيقافها 21 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر مقاطع وصفت جريئة ومُخالفة للآداب العامة.

هذا وقد تم إبعاد المذيعة اللبنانية سازديل والفاشينستا الإيرانية شيرين بهمن بسبب مقاطعهما الجريئة والتي وُصفت بـ”الخادش للحياء العام”.

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