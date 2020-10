“انحاش صوتها على الهواء”.. “شاهد” استئصال ورم من حنجرة مذيعة “العربية” وهذا ما حدث

View this post on Instagram

و يوما ما نستيقظ على وجع في الحنجرة أكثر حدة من قبل،اعتقدته التهابا،أخذت ما تيسّر من المشروبات و ما اعتقدت انه يساعدني على تجاوز الألم…زاد الألم وساء الصوت في الحياة وعلى الشاشة ..راجعت الطبيب ، أخذت المزيد من الدواء ولا شيء تحسّن،وبعد كشف بالمنظار اتضح أنه ورم حميد بالحنجرة،كلمة "حميد " لم أسمعها في الأول،كلمة "ورم" بشعة غطت على أيّ تعبير للتوضيح أو التفسير أو المواساة.. اليوم الحمد لله أجريت العملية الجراحية ،تم استئصال الكويرة الصغيرة وبعدها صمت لأسبوع ثمّ عودة للعمل تدريجيا، في أقرب وقت بإذن الله 🙏🏻 شكرا لكل من سأل 💓