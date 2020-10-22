“انحاش صوتها على الهواء”.. “شاهد” استئصال ورم من حنجرة مذيعة “العربية” وهذا ما حدث

تفاعل العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع قصة مرض مذيعة قناة “العربية” السعودية ريم بوقمرة، والتي كشفت فيها عن سبب تأثر صوتها مؤخرا وعدم ظهورها على الشاشة.

المذيعة التونسية المعروفة فاجأت متابعيها بما أعلنته عن رحلة مرضها وخضوعها لعملية جراحية أخيراً استئصلت فيها ورم من الحنجرة.

ونشرت ريم بوقمرة على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة لها وأرفقتها بتعليق تضمّن التفاصيل.

وقالت:”ويوماً ما نستيقظ على وجع في الحنجرة أكثر حدة من قبل، اعتقدته التهاباً، أخذت ما تيسّر من المشروبات وما اعتقدت أنه يساعدني على تجاوز الألم. زاد الألم وساء الصوت في الحياة وعلى الشاشة”.

وأضافت أنها راجعت الطبيب وأخذت المزيد من الدواء ولا شيء تحسّن.

وأشارت مذيعة العربية إلى أنه بعد كشف بالمنظار اتضح أنه ورم حميد بالحنجرة.

واستطردت:”كلمة “حميد” لم أسمعها في الأول، كلمة “ورم” بشعة غطت على أيّ تعبير للتوضيح أو التفسير أو المواساة”.

واختتمت بالقول: “اليوم الحمد لله أجريت العملية الجراحية، تم استئصال الكويرة الصغيرة وبعدها صمت لأسبوع ثمّ عودة للعمل تدريجياً، في أقرب وقت بإذن الله . شكراً لكل من سأل”.

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