يخص الكويتيين المقيمين بالسلطنة.. قرار هام من حكومة عمان وعلى الجميع الالتزام به وتنفيذه قبل هذا التاريخ

أعلنت حكومة سلطنة عمان متمثلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، عن تمديد المهلة الزمنية لغير العمانيين لمدة سنة واحدة بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

وكانت السفارة الكويتية في سلطنة عمان، حذرت في سبتمبر الماضي مواطنيها هناك الذين يمتلكون أراض أو عقارات في عدد من المواقع بالسلطنة، من استمرار تملك هذه الأراض أو العقارات وضرورة التصرف بها بنقل ملكيتها بالطرق القانونية لمواطن عماني في موعد أقصاه 19 نوفمبر المقبل.

ويبدو أن حكومة السلطنة قد مدت هذه المهلة بسبب ظروف كورونا الاستثنائية، حيث أشارت إلى أن المهلة الجديدة تنتهي في 31 أكتوبر 2021م للتصرف في الأراضي والعقارات الكائنة في أماكن الحظر على أن يتم نقل ملكيات الأراضي والعقارات إلى عمانيين خلال المدة المشار إليها.

وأوضحت الوزارة بأنها ستقوم بعد انقضاء المدة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه في حالة عدم التصرف في تلك الأراضي والعقارات ؛ وذلك بناء على المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨ بشأن قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن.

والمواقع التي يحظر تملك غير العمانيين فيها للأراضي والعقارات بحسب ما كشف القانون هي:

1- محافظة مسندم – البريمي – الظاهرة – الوسطى – ظفار (عدا صلالة).

2- ولاية لوى – شناص – مصيره.

3- الجبل الأخضر – جبل شمس – وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة.

4-الجزر.

5-الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة.

6-الأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة.

7-المواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية التي تحددها الجهات المختصة.

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