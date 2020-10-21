حذّر النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة من اندلاع حرب على إيران قريباً تعيد جزيرة العرب الى “عصر الحمير”.

وقال “الدويلة” في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن“: اخشى ان الحرب ستندلع قريبا وهذا سيعرض ايران لدمار كبير وسترد ايران على اي دولة تشارك فيها برد قاسي ومدمر”.

وأضاف أنّ “تدمير مصافي البترول ومحطات الطاقة ومخازن النفط وموانئ التصدير ومستودعات الغاز والمياه سيعيد جزيرة العرب الى عصر الحمير وستغادر امريكا المنطقة ونحن سنقاطع اللبنه التركية للابد”.

اخشى ان الحرب ستندلع قريبا وهذا سيعرض ايران لدمار كبير وسترد ايران على اي دولة تشارك فيها برد قاسي ومدمر فتدمير مصافي البترول ومحطات الطاقة ومخازن النفط وموانئ التصدير ومستودعات الغاز والمياه سيعيد جزيرة العرب الى عصر الحمير وستغادر امريكا المنطقة ونحن سنقاطع اللبنه التركية للابد — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 21, 2020

وتوقع “الدويلة” أن توجّه اسرائيل ضربة للمنشآت النووية الايرانية قبل رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيراً إلى بدء معادلة جديد في الشرق الاوسط تنتهي فيها نظرية تفوق الاعتبارات الامنية لاسرائيل .

تقترب ولاية ترامب من الزوال ولا يبقى الا وجه الله العظيم و مع زوال كابوس ترامب ستقترب ايران من تفجيرها النووي و تبدأ معادلة جديد في الشرق الاوسط تنتهي فيها نظرية تفوق الاعتبارات الامنيه لاسرائيل و لذلك اعتقد جازما بأن اسرائيل ستوجه ضربة للمنشآت النووية الايرانية قبل رحيل ترامب — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 21, 2020

وقال إنّ إسرائيل تحاول اقناع دول في الخليج لتحمل تكاليف اي حرب تشنها ضد منشآت ايران، معتبراً أن هذا “جر المنطقة لصراع لا ناقة لنا فيه ولا تيس” .

لم يتبقى كثير من الوقت حتى تجد اسرائيل نفسها امام موقف استراتيجي خطير إما ان تخوض حرب ضد المنشآت النووية الايرانية او تسلم بقدرة ايران النووية لذلك هي تحاول اقناع دول في الخليج لتحمل تكاليف اي حرب تشنها اسرائيل ضد منشآت ايران وهذا جر المنطقة لصراع لا ناقة لنا فيه ولا تيس — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 21, 2020

وأكد “الدويلة” عدم قبول أي اعتداء ايراني على اي دولة خليجية، وقال: “مصيرنا في هذه الحاله واحد ولكن لا ينبغي لنا ان نشارك في اي حرب تبدأها اسرائيل و بعض دول الخليج ضد ايران فالحرب ليست لعب عيال”.

ولفت إلى أنّ قرار شن الحرب لن تشارك فيه الكويت لانه مخالف لدستورها و مصالحها العليا والشعب الكويتي يرفض الدفاع عن اسرائيل.

لن نقبل ان تعتدي ايران على اي دولة خليجية و مصيرنا في هذه الحاله واحد ولكن لا ينبغي لنا ان نشارك في اي حرب تبدأها اسرائيل و بعض دول الخليج ضد ايران فالحرب ليست لعب عيال وقرار شن الحرب لن تشارك فيه الكويت لانه مخالف لدستورها و مصالحها العليا والشعب الكويتي يرفض الدفاع عن اسرائيل — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 21, 2020

وأكمل يقول: “ليس لنا مصالح مشتركة مع اسرائيل ونحن نخوض معارك سياسيه ضد ايران كلما تعرضت مصالحنا اومصالح العرب للخطر بسبب السياسات الايرانيه وهذا يحدث يوميا بين دول العالم فليس كل خلاف سياسي يؤدي للحرب بين الدول فنحن نخوض معارك سياسيه مع ايران في نفس الوقت الذي تربطنا بها مصالح اخرى والعقل زين”.

ليس لنا مصالح مشتركة مع اسرائيل ونحن نخوض معارك سياسيه ضد ايران كلما تعرضت مصالحنا اومصالح العرب للخطر بسبب السياسات الايرانيه وهذا يحدث يوميا بين دول العالم فليس كل خلاف سياسي يؤدي للحرب بين الدول فنحن نخوض معارك سياسيه مع ايران في نفس الوقت الذي تربطنا بها مصالح اخرى والعقل زين — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 21, 2020

ووجه “الدويلة” رسالة إلى حكومة الكويت وطالبها أن تدرك بشكل جلي ان الشعب الكويتي يرفض اندلاع حرب في الخليج “لانه شعب واعي و حر ويملك ان يعبر عن ارادته كما اكتب الآن”.

وقال: “اذا ارادت اي دولة خليجية ان تتقاسم المصير مع اسرائيل فنحن لا نقبل ذلك وليس للحكومة ابدا اي حق في جر الكويت للحرب مع ايران لمصلحة اسرائيل”.

على حكومة الكويت ان تدرك بشكل جلي ان الشعب الكويتي يرفض اندلاع حرب في الخليج لانه شعب واعي و حر ويملك ان يعبر عن ارادته كما اكتب الآن واذا ارادت اي دولة خليجية ان تتقاسم المصير مع اسرائيل فنحن لا نقبل ذلك وليس للحكومة ابدا اي حق في جر الكويت للحرب مع ايران لمصلحة اسرائيل — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 21, 2020

وأكمل: “تستطيع الكويت قبل ان تسود الفوضى في الخليج ان تتجنب الحرب المجنونة وعدم المشاركة بأي عمليات هجومية ضد ايران لمخالفتها للدستور ونحن بحاجه لتفعيل اعلان اسطنبول بين دول الخليج و حلف الناتو و نستدعي سرب طائرات تركية لعمل تمارين في الكويت وبذلك لن تجرؤ ايران بتهديد الكويت بطلقه واحدة”.

تستطيع الكويت قبل ان تسود الفوضى في الخليج ان تتجنب الحرب المجنونة وعدم المشاركة بأي عمليات هجومية ضد ايران لمخالفتها للدستور ونحن بحاجه لتفعيل اعلان اسطنبول بين دول الخليج و حلف الناتو و نستدعي سرب طائرات تركية لعمل تمارين في الكويت وبذلك لن تجرؤ ايران بتهديد الكويت بطلقه واحدة — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 21, 2020

وأضاف: “وقعت الكويت مع تركيا عدة اتفاقيات استراتيجية والاتراك حلفاء اقوياء جدا و وجود سرب طائرات تركيه تنفيذا لاعلان اسطنبول الموقع منذ سنين سيمنع ايران من قصف القواعد والجزر الكويتيه او شن اي عمليات ضد الاراضي و المياه والاجواء الكويتيه واللي يبي الحرب يذهب لها مختارا اما نحن فلا ولا”.

وقعت الكويت مع تركيا عدة اتفاقيات استراتيجية والاتراك حلفاء اقوياء جدا و وجود سرب طائرات تركيه تنفيذا لاعلان اسطنبول الموقع منذ سنين سيمنع ايران من قصف القواعد والجزر الكويتيه او شن اي عمليات ضد الاراضي و المياه والاجواء الكويتيه واللي يبي الحرب يذهب لها مختارا اما نحن فلا ولا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 21, 2020

وقال “الدويلة” إنّ مصلحة الكويت الملحه اليوم هي تجنب اي حرب يخطط لها “كوشنر و نتنياهو” لحماية نظرية الامن الاسرائيلية فان اعتقدت بعض دول الخليج بضرورة مساندة اي هجوم اسرائيلي ضد منشآت ايران فيجب ان يكون موقفنا واضح لا غموض فيه فنحن لا نشن الحروب الهجوميه ولن ندعم اسرائيل و لن نعرض الكويت لشر مستطير.

تستطيع الكويت قبل ان تسود الفوضى في الخليج ان تتجنب الحرب المجنونة وعدم المشاركة بأي عمليات هجومية ضد ايران لمخالفتها للدستور ونحن بحاجه لتفعيل اعلان اسطنبول بين دول الخليج و حلف الناتو و نستدعي سرب طائرات تركية لعمل تمارين في الكويت وبذلك لن تجرؤ ايران بتهديد الكويت بطلقه واحدة — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 21, 2020

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