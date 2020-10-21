نشرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية تقريرا أثار جدلا واسعا زعمت فيه تلقي رئيس الوزراء السابق سعد الحريري “أموالا إماراتية” بشكل شخصي لدعم تلفزيون “المستقبل” وعودة إطلاقه.

وربطت الصحيفة في تقريرها بين الدعم الإماراتي للحريري والمحطة التلفزيونية التابعة له، والحاجة إلى ما سمته “أصواتا تطبيلية” لمشروع التطبيع مع العدو الإسرائيلي، إضافة إلى التحذير من توسع الدور التركي في لبنان، باعتبار أن غياب الإمارات عن الساحة اللبنانية سيُخليها للأتراك.

مقال الصحيفة اللبنانية جاء تحت عنوان “أموال إماراتيّة إلى المستقبل لمواجهة “المدّ التركيّ”؟ وتحدث عن “مساعدة” إماراتية وصلَت إلى سعد الحريري بهدف تفعيل تلفزيون “المستقبل”.

وأشارت إلى أن هذا التمويل “مرتبط بملف الترسيم البحري”، وأن تعديلاً طرأ ” على سياسة الإمارات في لبنان ربطاً بالتطبيع مع العدو وبمواجهة تركيا”.

من جانبه نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، ما أوردته صحيفة “الأخبار” المحلية عن وصول أموال إماراتيّة إلى الحريري لتفعيل تلفزيون “المستقبل”.

وقال المكتب في بيان صحفي اليوم:”تحت عنوان أموال إماراتيّة إلى المستقبل لمواجهة المدّ التركيّ، نشرت جريدة الأخبار مقالا هو عبارة عن مجموعة من الأضاليل والأكاذيب”.

وأضاف البيان: ” ينفي المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري ما أوردته جريدة الأخبار التي باتت متخصصة بفبركة الأخبار وتلفيق الشائعات ونشر الأكاذيب بكل ما يتعلق بالرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، وكذلك بالدول العربية ولا سيما دول الخليج، بعدما تحولت إلى بوق إعلامي للتطاول على هذه الدول”.

وتابع:” لعل جريدة الأخبار، المستفيد الأول من تمويل خارجي معروف المصدر، تتهم الآخرين كي تبرر نفسها وتتجاهل عن قصد أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقفت دائما إلى جانب الدولة اللبنانية وكل اللبنانيين وليس مع جزء منهم وهذا الأمر يعرفه كل لبنان”.

هذا ويقتصر بث تلفزيون “المستقبل” حاليا على إعادة عرض برامج ومسلسلات قديمة، لكنه خرق هذا الأمر لدى صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتولى البث الحي للنطق بالحكم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق “رفيق الحريري” وتعليق نجله “سعد” عليه من لاهاي.

وغادر العديد من الإعلاميين والمصورين القناة بعد التوقف عن دفع مستحقاتهم واتخاذ قرار بوقف بث الأخبار والبرامج السياسية.

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