ابن زايد يطير فرحاً بعد ما حدث في مطار بن غوريون وقرر فرش السجاد الأحمر لنتنياهو

قالت صحيفة “معاريف” العبرية الأربعاء، إن اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين بدأت تخرج لحيز التنفيذ، وأقلعت من مطار بن غوريون بإسرائيل أول رحلة طيران لشركة الإمارات.

وأوضحت الصحيفة، أنه يجري توقيع سلسلة اتفاقيات ثنائية، بين كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل، منها توقيع اتفاق الطيران المشترك، لافتة إلى أنه سيجري توقيع اتفاق الطيران التاريخي، الذي يسمح بشكل رسمي ببدء الرحلات الجوية بين مطار بن غوريون وأبوظبي ودبي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في إطار الاتفاق الذي سيوقع برعاية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ستعمل 28 رحلة سفر جوية أسبوعية بين مدن الإمارات ومطار بن غوريون، كما وستتاح رحلات جوية تجارية دون قيود بين الإمارات ومطار رامون قرب إيلات، إضافة إلى عشر رحلات شحن جوية كل أسبوعين بين الجانبين.

وخلال تجول نتنياهو بصحبة وزيرة المواصلات المقربة جدا منه، ميري ريغيف، في ميناء حيفا، حيث رست سفينة حاويات من الإمارات، قال: “هذا يوم تاريخي، حقا تاريخي، هذه هي الزيارة الثانية لسفينة من دبي ترسو في ميناء حيفا”.

وأضاف: “سألت عما يوجد في هذه الحاويات، فشرحوا لي أنها غسالات، كل ما يصل هنا ببساطة يخفض غلاء المعيشة؛ إنها ثمار التطبيع، هذا هو السلام مقابل السلام والاقتصاد مقابل الاقتصاد”.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن العلاقات مع الإمارات والبحرين تجري على مستوى الوزارات المتوازية”، مشيرة إلى أن وزير التعاون الإقليمي أوفير أكونيس من “الليكود”، تحدث أمس مع نظيره في البحرين، وزير شؤون الصناعة والتجارة والسياحة، زيد الزياني.

ونوهت إلى أنه “في ختام الحديث اتفقا على مواصلة العلاقة الوثيقة واللقاء في أقرب وقت ممكن، بهدف التقدم في مشاريع إقليمية مشتركة ذات معان اقتصادية وتجارية”.

وأفادت بأن وفدا من الإمارات يضم وزيرين، يصل إلى تل أبيب اليوم، من أجل التوقيع على “سلسلة اتفاقات ثنائية”، موضحة أن “وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين سيشارك في اللقاءات وفي المداولات”.

وكشفت الصحيفة، عن “زيارة سياسية أخرى ستجري الأسبوع القادم، حيث خططت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة كيلي كرافت، لزيارة إسرائيل وعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين، وبعدها السفر مع رئيس الوكالة اليهودية إسحاق هيرتسوغ في زيارة مشتركة للجاليات اليهودية في الإمارات والبحرين، ولكن علم أمس أن كرافت ألغت وصولها إلى المنطقة في ضوء قيود الحركة بين الدول والتي ترتبط بإجراءات كورونا.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 آب/ أغسطس الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، تم التوقيع عليه يوم 15 أيلول/ سبتمبر الماضي في واشنطن.

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