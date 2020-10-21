أحلام تكشف تعرض زوجها مبارك الهاجري لحادث
أحلام تكشف تعرض زوجها مبارك الهاجري لحادث
حياتنا

أحلام تكشف ما حدث لزوجها القطري مبارك الهاجري في حادث مؤسف

كتب وطن
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كشفت الفنانة الإماراتية عن تعرّض زوجها القطري لحادث لم تذكر تفاصيله.

وقالت “أحلام” في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر إن زوجها تعرض لحادث ادى الى كسر مضاعف في ساقه وخضع لعملية جراحية.

ودعت أحلام لزوجها بالسلامة من الحادث، وأن يعود الى بيته بقوة وعافية .

وكانت “أحلام” كتبت في تغريدة سابقة: “يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب… ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي”.

وحرص العديد من الفنانين والمشاهير على مواساة أحلام بمرض زوجها الذي لم تُوضحه.

 

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