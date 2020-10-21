أحلام تكشف ما حدث لزوجها القطري مبارك الهاجري في حادث مؤسف

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن تعرّض زوجها القطري مبارك الهاجري لحادث لم تذكر تفاصيله.

وقالت “أحلام” في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر إن زوجها تعرض لحادث ادى الى كسر مضاعف في ساقه وخضع لعملية جراحية.

ودعت أحلام لزوجها بالسلامة من الحادث، وأن يعود الى بيته بقوة وعافية .

تعرض زوجي لحادث ادى الى كسر مضاعف في ساقه وخضع لعمليه جراحيه اللهم لا اعتراض بس الحمد لله اللي ربي عتق ظهره وراسه ورقبته من اي شر الحمد لله تمر ولا تضر نورت بيتك يا حبيبي وترجع بحيل الله وقوته باتم الصحه والعافيه ويخليك لي ولعيالي شكراً لكل من كلمني وسال وتطمن ومن دعى له بالشفاء pic.twitter.com/8ftXjOl3So — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) October 21, 2020

وكانت “أحلام” كتبت في تغريدة سابقة: “يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب… ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي”.

يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب 😭… ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي pic.twitter.com/gMGcdNJdGY — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) October 19, 2020

وحرص العديد من الفنانين والمشاهير على مواساة أحلام بمرض زوجها الذي لم تُوضحه.