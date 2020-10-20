جمال سند السويدي - محمد بن زايد
جمال سند السويدي - محمد بن زايد
الهدهد

كيف استطاع محمد بن زايد “وبكل جداره” أن يحوّل هذا البروفيسور إلى حمار؟!

كتب وطن
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سخر المغرد القطري الشهير “” من تغريدة للوزير الإماراتي البروفيسور نائب رئيس مجلس أمناء مركز للدراسات والبحوث الإستراتيجية “عاير” الفلسطينيين بالاموال التي كانت تُقدّم لهم .

وكان البروفيسور “جمال السويدي” غرّد عبر “تويتر” قائلاً: “السب والغلط على الاماراتيين ليس سببه القدس أو فلسطين بل لأنهم فقدوا المصاري.”

وردّ المغرّد القطري الشهير على الوزير الإماراتي وكتب: “حقيقه .. استطاع وبكل جداره من تحويل البرفيسور إلى حمار”.

وغدرت الإمارات بالفلسطينيين عبر الإعلان عن الكامل مع الإحتلال الإسرائيلي، ولحقتها في ذلك البحرين.

وقدّم مندوب وزارة الخارجية الإماراتية، الثلاثاء طلبا رسميا لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، لفتح سفارة إماراتية في تل أبيب.

وجاء تسليم الطلب على هامش أول زيارة لوفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، تم خلالها توقيع 4 اتفاقيات بين البلدين.

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب، كشف عن أن الإمارات تقاطع فلسطين منذ 2010، وأنها منذ ذلك الحين، لم تدع سفير فلسطين بأبوظبي لأي مناسبة رسمية.

وبحسب الرجوب، فإن الدول العربية “أوقفت مساعداتها والاستحقاقات التي كانت تدفعها بموجب قرارات القمم العربية السابقة”.

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