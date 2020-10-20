كيف استطاع محمد بن زايد “وبكل جداره” أن يحوّل هذا البروفيسور إلى حمار؟!

سخر المغرد القطري الشهير “بوغانم” من تغريدة للوزير الإماراتي البروفيسور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية “عاير” الفلسطينيين بالاموال التي كانت تُقدّم لهم .

وكان البروفيسور “جمال السويدي” غرّد عبر “تويتر” قائلاً: “السب والغلط على الاماراتيين ليس سببه القدس أو فلسطين بل لأنهم فقدوا المصاري.”

السب والغلط على الاماراتيين ليس سببه القدس أو فلسطين بل لأنهم فقدوا المصاري. — Prof. Jamal Sanad Al-Suwaidi (@suwaidi_jamal) October 19, 2020

وردّ المغرّد القطري الشهير على الوزير الإماراتي وكتب: “حقيقه .. استطاع محمد بن زايد وبكل جداره من تحويل البرفيسور إلى حمار”.

حقيقه .. استطاع محمد بن زايد وبكل جداره

من تحويل لبرفسور إلى #حمار 🦓 https://t.co/3LMxAERaNU — بوغانم (@abughanim73) October 20, 2020

وغدرت الإمارات بالفلسطينيين عبر الإعلان عن التطبيع الكامل مع الإحتلال الإسرائيلي، ولحقتها في ذلك البحرين.

وقدّم مندوب وزارة الخارجية الإماراتية، الثلاثاء طلبا رسميا لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، لفتح سفارة إماراتية في تل أبيب.

وجاء تسليم الطلب على هامش أول زيارة لوفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، تم خلالها توقيع 4 اتفاقيات بين البلدين.

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب، كشف عن أن الإمارات تقاطع فلسطين منذ 2010، وأنها منذ ذلك الحين، لم تدع سفير فلسطين بأبوظبي لأي مناسبة رسمية.

وبحسب الرجوب، فإن الدول العربية “أوقفت مساعداتها والاستحقاقات التي كانت تدفعها بموجب قرارات القمم العربية السابقة”.

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