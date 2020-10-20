في سيطرة كاسحة للجيش الأذري أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، رفع علم بلادها في مركز مدينة “زنغلان” المحررة في وقت سابق من القوات الأرمينية.

ونشرت الدفاع الأذربيجانية مشاهد من داخل المدينة المذكورة، لأول مرة منذ 27 عاماً، وتظهر المشاهد رفع جنود أذربيجان علم بلادهم في سقف إحدى مباني المدينة.

Cəbrayıl və Füzuli istiqamətində düşməndən ələ keçirilən hərbi qənimətlər Cəbrayıl və Füzuli istiqamətində düşməndən ələ keçirilən hərbi qənimətlər____War trophies seized from the enemy in the Jabrayil and Fizuli directions____Военные трофеи, захваченные у противника на Джебраильском и Физулинском направлениях Posted by Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi on Monday, October 19, 2020

من جانبه أعلن الرئيس الأذري إلهام علييف، الثلاثاء، سيطرة جيش بلاده على مدينة “زنغلان” و24 قرية أذرية.

وأوضح “علييف” في كلمة للشعب الأذري، أن الجيش تمكن من السيطرة على مدينة زنغلان و6 قرى تابعة لها وأصبحت تحت سيطرة أذربيجان.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtələrinə artilleriya bölmələrimiz zərbələr endirir Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtələrinə artilleriya bölmələrimiz zərbələr endirir____Артиллерийские подразделения Азербайджанской Армии наносят удары по огневым точкам вооруженных сил Армении ____The artillery units of the Azerbaijan Army are inflicting strikes at the firing points of the Armenian armed forces Posted by Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi on Tuesday, October 20, 2020

وأشار إلى السيطرة على 18 قرية أخرى في مدن فضولي وجبرائيل وخوجاوند، ولفت إلى تغيير اسم قرية “وينغ” في خوجاوند إلى “جينارلي” بعد السيطرة عليها.

وكانت “زنغلان” قد احتلت من قبل أرمينيا يوم 29 أكتوبر 1993، وهي من بين المحافظات الرئيسية التي تكون إقليم “قره باغ”.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا للمرة الثانية لوقف إطلاق نار لأهداف إنسانية اعتبارا من منتصف ليلة السبت الأحد.

وكانت أذربيجان وأرمينيا توصلتا عقب محادثاتهما في موسكو لهدنة إنسانية تبدأ في 10 أكتوبر؛ بهدف تبادل الأسرى وجثامين الضحايا في إقليم “قره باغ” المحتل، لكن أرمينيا سرعان ما انتهكتها.

كما أعلن علييف، تدمير قوات بلاده منظومة “إس 300” روسية الصنع، تابعة لأرمينيا.

وأضاف أن الجيش الأذري دمر 50 مدرعة، و241 دبابة، واستولى على 39 أخرى، إلى جانب تدمير كميات أخرى كبيرة من الذخائر والأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأرمينية.

وأشار علييف إلى تدمير بلاده العديد من القاذفات ومضادات الصواريخ الأرمينية، منذ اندلاع الاشتباكات في إقليم ناغورني كاراباخ.

وأوضح أن من بين المعدات العسكرية الأرمينية التي دمرها الجيش الأذري، 4 منظومات “إس 300” روسية الصنع.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في “قره باغ”، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.

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