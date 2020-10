Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtələrinə artilleriya bölmələrimiz zərbələr endirir

Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtələrinə artilleriya bölmələrimiz zərbələr endirir____Артиллерийские подразделения Азербайджанской Армии наносят удары по огневым точкам вооруженных сил Армении ____The artillery units of the Azerbaijan Army are inflicting strikes at the firing points of the Armenian armed forces

