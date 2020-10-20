قره باغ
صورة من الفيديو
الهدهد

فتح جديد كفتح مسجد ايا صوفيا.. “شاهد” الأذان يرفع لأول مرة بإقليم “قره باغ” بعد 27 عاماً من الاحتلال الأرميني

كتب Author 2
0

في مشهد مؤثر، رفع الأذان في المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني في إقليم “” الذي تحتله أرمينا، وذلك بعد أكثر من عقدين من الزمن لمنع رفع الأذان في الإقليم.

 

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، رفع الأذان في المدن والقرى المحررة بعد 27 عاماً من الاحتلال الأرميني، حيث صدح صوت الأذان وسط تهليل وتكبير عناصر الجيش الأذربيجاني الذين عبروا عن فرحتهم برفع الأذان، فيما ذكر أحد الجنود اسم مسجد “آية صوفيا” ورفع الاذان فيه بعد عقود من الزمن.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو، وعبروا عن تأثرهم برفع الأذان خاصة وأن كانت تمنع في الإقليم المحتل من ممارسة الشعائر الدينية.

 

وفي وقت سابق، استعادت ، السيطرة على ثلاثة عشر قرية جديدة في إقليم “قره باغ” الذي تحتله أرمينيا منذ عقود من الزمن، وذلك وفق ما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

 

وقال علييف، إن القرى المحررة تتبع لمدينة جبرائيل، وأن القرى هي سلطانلي وأميرفارلي وماشانلي وحسنلي وعلي كيهانلي وكوملاك وحاجلي وكويرتشينيسيللي ونيازغولار وكتشل محمدلي وشاهفيللي وحاجي اسماعيلي وإسحاقلي.

 

والجمعة أعلن علييف تحرير قرى “هرمانجق” و”أقبولاق” و”أهولّو” في مدينة “خوجاوند”.

 

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق نار لأهداف إنسانية اعتبارا من منتصف ليلة السبت- الأحد.

 

وكانت أذربيجان وأرمينيا توصلتا عقب محادثاتهما في لهدنة إنسانية تبدأ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بهدف تبادل الأسرى وجثامين الضحايا في “قره باغ”.

 

وأعلنت الأذربيجانية، ارتفاع حصيلة القصف الأرميني على المناطق السكنية الأذربيجانية منذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 60 قتيلا و270 مصابا.

 

وفي 27 سبتمبر/ أيلول، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في “قره باغ”، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.

شاهد أيضا: فتاوى مشايخ الأزهر “على كيفهم”.. رفضوا تحويل “آيا صوفيا لمسجد” وأدوا صلاة الجماعة في كنيسة!

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
تقارير

ضربة معلم.. تفاصيل جديدة عن اعتقال جاسوس الإمارات في تركيا بعدما اشتروا ذمته…

الهدهد

قلبت المعادلة بليبيا وأذريبجان.. “شاهد” أسباب قوة “بيرقدار”…

الهدهد

أذربيجان “أوجعت” أرمينيا وطردت مرتزقتها من “13” قرية في اقليم…

الهدهد

“جنبوا منتم قدها”.. ناصر الدويلة وقف كالأسد في وجه حلف الشيطان للدفاع عن…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.