فتح جديد كفتح مسجد ايا صوفيا.. “شاهد” الأذان يرفع لأول مرة بإقليم “قره باغ” بعد 27 عاماً من الاحتلال الأرميني

في مشهد مؤثر، رفع الجيش الأذربيجاني الأذان في المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني في إقليم “قره باغ” الذي تحتله أرمينا، وذلك بعد أكثر من عقدين من الزمن لمنع رفع الأذان في الإقليم.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، رفع الأذان في المدن والقرى المحررة بعد 27 عاماً من الاحتلال الأرميني، حيث صدح صوت الأذان وسط تهليل وتكبير عناصر الجيش الأذربيجاني الذين عبروا عن فرحتهم برفع الأذان، فيما ذكر أحد الجنود اسم مسجد “آية صوفيا” ورفع الاذان فيه بعد عقود من الزمن.

بعد 27 عاما، رفع الأذان في المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني بإقليم قره باغ الآذربيجاني .. pic.twitter.com/6glIlN5dh6 — سعد التركماني – Saad Türkmen 🇹🇷 (@saadabd1993) October 19, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو، وعبروا عن تأثرهم برفع الأذان خاصة وأن أرمينيا كانت تمنع المسلمين في الإقليم المحتل من ممارسة الشعائر الدينية.

فتح جديد كفتح مسجد ايا صوفيا من يومين..هكذا قال — Omar the Honey badger 🇱🇧 (@snakehomsi) October 20, 2020

تركيا التي يقاطعونها

…هي من ساهمت في رفع صوت الآذان هناك. — شاهد عيان (@fhd_ab) October 20, 2020

الله اكبر

اللهم زد و بارك — نادية #الأقصى عقيدة (@nadiamarwa) October 19, 2020

ليتني كنت تركياً — القبطان (@Mero777999) October 20, 2020

اللهم عزا للإسلام والمسلمين، اللهم أكرمنا بنصرا مؤزرا في فلسطين وارزقنا صلاة في أقصاه، ما أجمل صوت المؤذن يحيي في من يسمعه شجون لا توصف. — Onise (@Onise19126708) October 20, 2020

وفي وقت سابق، استعادت أذربيجان، السيطرة على ثلاثة عشر قرية جديدة في إقليم “قره باغ” الذي تحتله أرمينيا منذ عقود من الزمن، وذلك وفق ما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وقال علييف، إن القرى المحررة تتبع لمدينة جبرائيل، وأن القرى هي سلطانلي وأميرفارلي وماشانلي وحسنلي وعلي كيهانلي وكوملاك وحاجلي وكويرتشينيسيللي ونيازغولار وكتشل محمدلي وشاهفيللي وحاجي اسماعيلي وإسحاقلي.

والجمعة أعلن علييف تحرير قرى “هرمانجق” و”أقبولاق” و”أهولّو” في مدينة “خوجاوند”.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق نار لأهداف إنسانية اعتبارا من منتصف ليلة السبت- الأحد.

وكانت أذربيجان وأرمينيا توصلتا عقب محادثاتهما في موسكو لهدنة إنسانية تبدأ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بهدف تبادل الأسرى وجثامين الضحايا في “قره باغ”.

وأعلنت النيابة العامة الأذربيجانية، ارتفاع حصيلة القصف الأرميني على المناطق السكنية الأذربيجانية منذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 60 قتيلا و270 مصابا.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في “قره باغ”، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.

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