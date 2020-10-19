بينهم هيثم بن طارق وأمير المؤمنين محمد السادس.. زعماء عرب يفوزون بجائزة “صهيون” لأصدقاء إسرائيل!

كشف مؤسس المنظمة الصهيونية، مدير مركز أصدقاء صهيون التراث، مايك إيفانز، عن أسماء الحكام العرب الذين تقرر منحهم جائزة “أصدقاء إسرائيل” والتي يُطلق عليها اسم “صهيون”، زاعماً أن هؤلاء الحكام سينقلون سفاراتهم إلى القدس المحتلة.

وقال إيفانز، إن الجائزة ستسلم محمد بن زايد ولي عهد الإمارات، وحمد بن عيسى آل ثاني، ملك البحرين، ومحمد بن سلمان آل سعود، ولي عهد السعودية ومحمد السادس، ملك المغرب والسلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان.

وأوضح إيفانز، أنه تم منح جائزة أصدقاء إسرائيل، إلى الكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، وكلاوس اوهانيس، رئيس رومانيا، وماريو عبده بينيتيز، رئيس جمهوري باراغواي، ويوري موسيفيني، رئيس جمهورية التشيك، وذلك وفقاً لتقرير نشرته وكالة ” بي آر نيوزواير”.

ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات في سلطنة عُمان والمغرب على علم بأمر الجائزة.

وزعم رئيس المنظمة الصهيونية أنّ كل هؤلاء الرؤساء والملوك سينقلون سفاراتهم إلى القدس المحتلة، كما زعم ايضاً أن جميع القادة المسلمين سيصنعون السلام مع إسرائيل في الوقت المناسب.

وجاء إعلان إيفانز عن هذه الجوائز أثناء انعقاد ما يسمى بالقمة السنوية الرابعة للحكومة الإسرائيلية للإعلام المسيحي، وهو حدث يتم تنظيمه سنوياً ولكن، للمرة الأولى تم بثه للمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

وحضر القمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس إسرائيل روفن ريفلين والسفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي، ديفيد فريدمان، وهو يهودي صهيوني معروف بولائه التام لإسرائيل.

وتحدث إيفانز عن زيارة لوفد التقى مع بن سلمان، قائلاً: “لا شك في ذهني أن ولي العهد السعودي بن سلمان هو الذي الذي يقود عمليات السلام “المذهلة” في منطقة الخليج”، مؤكداً أن ولي العهد السعودي أخبرهم أن الفلسطينيين يستطيعون حل مشاكلهم من خلال تقليد إسرائيل، وأخبرهم ايضاً أن تعليم الأطفال الكراهية ضد اليهود يجب أن يتوقف، وأن العالم لا يتسامح مطلقاً مع استخدام “الإرهاب” لتحقيق أهداف سياسية.

ومدح زعيم المنظمة الصهيونية، التي تسعى في نهاية المطاف لإنشاء مشروع ” دولة إسرائيل الكبرى” والتي تشمل الأجزاء الشرقية من السعودية، ولي عهد المملكة وقال إنه ألمع قادة التفكير إشراقاً والأكثر تطلعاً للمستقبل”.

وأوضح موقع المنظمة الصهيونية أن جائزة أصدقاء إسرائيل تمنح لزعماء العالم ” الذين وقفوا إلى جانب دولة إسرائيل والشعب اليهودي”، ومن بين الذين حصلوا على الجائزة في الأعوام السابقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش والأمير البرت الثاني أمير موناكو ورئيس جورجيا سالومي زوراريشفيلي ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

الجدير ذكره، أن الإمارات والبحرين عقدتا اتفاق تطبيعي مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة جرى التوصل إليه خلال الأشهر الماضية، فيما اعتبر تطبيع البحرين بمثابة قرار سعودي بالمضي قدماً نحو التطبيع مع إسرائيل.

وترفض سلطنة عُمان والمغرب أي اتفاقيات تطبيعية مع إسرائيل بعيداً عن مبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية عام 2002، وهذا ما أكده أكثر من مسؤول حكومي في البلدين، فيما تمارس الإمارات ضغوط على البلدين من أجل اللحاق بركب المطبعيين مع إسرائيل.

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