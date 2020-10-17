أحلام تكشف عن حبيبة ابنها فاهد
أحلام تكشف عن حبيبة ابنها فاهد
حياتنا

“فضیحة على مستوى تویتر” .. أحلام تكشف عن حبيبة ابنها “فاهد”

كتب وطن
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كشفت الفنانة الإماراتیة الشامسي أن حبيبة ابنها “” سعودية.

جاء ذلك بعدما كشف “فاهد” عن قصة حب يعيشها وذلك في تغريدةٍ نشرها بتويتر.

وقال “فاهد” في تغريدة إنّه قطري وأمه “أحلام” إماراتیة ووالده قطري،  لتدخل “أحلام” على الخط بتعليق قالت فيه: “بس ما قلت لھم إن الحب سعودي”.

من جهته علّق “فاهد” على كلام والدته “أحلام”: “لاحول ولا قوه الا بالله یا یمه مب كذا تفضحینا عند العرب”.

وقالت أحلام في ردها على متابعة علقت بقولھا: “فضیحه على مستوى تویتر”: “قلت له إن تزوجت سعودیه بنروح نعیش عندها وانا بصراحه اتلكك ابي اعیش في الریاض”.

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