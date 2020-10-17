“شاهد” ما حقيقة اغتيال محمد بن سلمان للضابط السعودي المعارض نايف العسيري.. مسلحان أفرغا الرصاص في رأسه وهربا!

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث عن اغتيال “نايف العسيري” ضابط سعودي كبير في تركيا، ضجة كبيرة، وسط تساؤلات حول صحة هذا الفيديو في الوقت الذي لم تُصدر تركيا أي تعليق بهذا الشأن.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن” فإن عملية اغتيال تمت لشخص جالس في أحد المطاعم وعلى مرأى ومسمع من الناس، فيما زعم بعض رواد مواقع التواصل أن الاغتيال تم في تركيا ولضابط سعودي كبير معارض.

لحظة مقتل نايف عسيري فيديو واضح#كم_مره_حبيت_بحياتكًَّ https://t.co/R4xliaYF2I — ريهام العتيبي (@re7am3teby) October 12, 2020

ويظهر في مقطع الفيديو 3 أشخاص جالسين على طاولة مطعم، بينما يقترب منهم رجل يفرغ عليهم الرصاص. وينضم شخص آخر إلى مطلق الرصاص ويفرغ مسدسه أيضا في الجالسين على الطاولة.

عمليه اغتيال في #اسطنبول

للمعارض المقدم /نايف بندر العسيري سعودي الجنسيه وصل لتركيا عن طريق فرنسا … pic.twitter.com/N1OkrNB294 — تویتر العراق (@TWofiraq) October 11, 2020

وبدأت القصة في الظهور مع انتشار مقطع الفيديو، وزعمت حسابات عديدة أنه لضابط سعودي معارض برتبة مقدم. يدعى نايف بندر العسيري، قتلته السلطات السعودية، وأن تركيا تتهم القيادة السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان باغتياله.

وفي البحث عن مصدر مقطع الفيديو المنتشر، يظهر أنه مزيف، وأنه ليس عن الضابط السعودي نايف العسيري الموجود في تركيا اغتالته السلطات السعودية. كما لم يتم العثور على أي أنباء متداولة في مواقع أو صحف أو قنوات تلفزيون تركية، تتطرق حول مثل تلك الحادثة. التي من الصعب إخفائها عن أعين الإعلام.

كما لم يتم رصد أي بيان رسمي تركي يحمل السلطات السعودية مسؤولية قتل هذا الضابط المزعوم.

وبالبحث عن أصل هذا الفيديو المنتشر، وجد أنه ظهر منذ فترة في مواقع وصحف جنوب أفريقية لجريمة مزعومة في دوربان. ولكن أيضا اكتشف أنه لا يرجع لتلك الجريمة، بحسب ما نشرته وكالة “فرانس برس” بهذا الصدد.

وقال أحد المغردين: “هذا الفيديو غير حقيقي وهو لمقتل المطرب الإكوادوري. خورخي فرناندو ليلو ماكاس رجاء وللمصداقية عدم نشر تلك الأكاذيب وللتأكد عليكم بمراجعة موقع سبوتنيك الروسى”.

هذا الفيديو غير حقيقى وهو لمقتل المطرب الإكوادوري، خورخي فرناندو ليلو ماكاس رجاء وللمصداقية عدم نشر تلك الأكاذيب وللتأكد عليكم بمراجعة موقع سبوتنيك الروسى — mohamed (@mh3656356) October 15, 2020

وبالعودة إلى المصدر الأصلي لمقطع الفيديو، وجد أنه نشر أول مرة في موقع “هوود سايت” في يناير/كانون الثاني 2020 لجريمة وقعت في الإكوادور.

ويؤكد التقرير أن تلك الجريمة، تم خلالها قتل مطرب إكوادوري خارج مطعم للمأكولات البحرية في مدينة غواياكيل الإكوادورية.

وتطرق التقرير إلى كيفية قتل المطرب الإكوادوري، خورخي فرناندو ليلو ماكاس، بينما كان يأكل مع صديقيه.

الجدير ذكره، أن سجل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الإجرامي يدفع إلى ترويج مثل هذه الشائعات. خاصة وأنه المسؤول الأول عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول قبل نحو عامين.

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