تخريج دفعة جديدة من الشرطة المصرية
الهدهد

“شاهد” جيش مصر العظيم اكتشف طريقة جديدة لمواجهة اعدائه وهي استعراض العضلات أمام السيسي!

كتب Author 2
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أثار عرض عسكري لعناصر من الشرطة المصرية أمام رئيس النظام عبد الفتاح ، سخرية واسعة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تفاخره بعضلات عدد من عناصر الشرطة دون وجود أي إنجازات له على أرض الواقع.

 

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر عشرات من عناصر الشرطة المصرية عراة الصدر وتتحرك بهم آلية عسكرية ويعرضون عضلات صدورهم، فيما لم تعرض أي آلية عسكرية أو انجاز للشرطة المصرية خلال العرض.

 

بدروه، سخر الحساب الشهير الذي يحمل اسم “الرادع القطري” من الفيديو، قائلاً: “جيش مصر العظيم اكتشف طريقه جديده للحروب وهي استعراض العضلات، لك الله يا تركيا، ماذا ستفعلين بعد اليوم بالبيرقدار والغواصات والصواريخ والدبابات، جيش العظيم”.

 

كما علق الفنان المصري المعارض، عمرو واكد على ، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”: “والله مساكين. جابهم يغرر بيهم ويضحك الناس عليهم ايه علاقة الأمن ببزاز حضرة الضابط مش فاهم؟ المفروض الناس تخاف كده ولا تشك في ميولهم؟”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو، ساخرين من العرض الذي يقدم أجساد مقاتلين دون أي قدرات عسكرية تذكر، معتبرين أن ذلك لترهيب الشعب المصري.

 

 

 

الجدير ذكره، أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي كرم أوائل كلية الشرطة دفعة 2020، وقلدهم أنواط الامتياز من الطبقة الثانية، حيث أجرى خريجو كلية الشرطة مراسم تسليم وتسلم القيادة، حيث سلم طلاب الفرقة الرابعة “الخريجين” القيادة لطلاب الفرقة الثالثة الذين سيتم تصعيدهم للرابعة.

 

وشهدت أكاديمية الشرطة، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، بحضور السيسي، مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدداً من الوزراء والشخصيات العامة وأهالي الخريجين.

 

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