“شاهد” الكويت تطرد مذيعة لبنانية “قليلة أدب” بعد ظهورها بمقاطع فاضحة مثيرة!

أصدرت السلطات الكويتية حكماً بإبعاد مذيعة لبنانية سابقة، مقيمة في البلاد منذ 10 سنوات، وذلك بعد نشرها إعلانات مُخالفة للآداب العامة.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية أن المباحث الجنائية (إدارة الآداب)، قررت إبعاد المذيعة التي لم تذكر اسمها، بسبب ماتقدمه من محتوى جريء عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما نقلت صحيفة “القبس” عن مصدر أمني أن المقصود هو الإعلامية اللبنانية “سازديل”، والتي جاء قرار إبعادها بعد أن دأبت خلال الفترة الأخيرة على نشر صور لها بشكل مبتذل ومسيء للآداب العامة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث الآداب) أحالت المذيعة إلى إدارة الإبعاد، وجرى حجز تذكرة لها على رحلة الخطوط الجوية الكويتية، المتجهه إلى بيروت مساء اليوم، وتحديداً عند الساعة 1.30 ظهراً، وستغادر البلاد عقب تبصيمها.

وفجرت سازديل، المُلقبة بـ”شبيهة كيم كارداشيان”، ضجة واسعة بعد نشرها مقطع فيديو ترقص فيه بشكل فاضح في مطبخ منزلها.

وشاركت سازديل متابعيها على “انستجرام” فيديو مصور وهي ترقص وتتمايل بشكل مثير في المطبخ على أغنية الفنان المصري رامي صبري “خطيرة”.

وحولت سازديل التي تقدم برنامج “عالسيف” في قناة العدالة الكويتية، صفحتها عبر “انستجرام” إلى إعلانات للملابس الجريئة فقط، والتي كانت تستعرضها على جسدها بشكل جريئ، وتقوم بإغلاق خاصية التعليقات في بعضها تحسباً لأي إساءة.

وكانت سازديل، قد أُثارت جدلاً حين أجرت عملية تجميد البويضات داخل أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة اللبنانية بيروت، ونشرت صورًا قبل خضوعها للعملية عبر صفحتها الشخصية بموقع ”إنستغرام“.

وعلّقت على الصور آنذاك: “اليوم عملت تفريز بويضات بمستشفى الجامعة الأمريكية لأنه حابه بعدين جيب أكتر من بيبي مع بعض إن شاء الله”.

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