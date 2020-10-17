تعب هند القحطاني لم يذهب سدى.. “شاهد” القصر الذي اشترته بـ 5 ملايين دولار وصدمت متابعيها!

فاجأت نجمة السوشيال ميديا هند القحطاني متابعيها بشراء قصر في أمريكا، ما أثار جدلاً حول مصدر المال الذي مكنها من ذلك.

ونشرت هند القحطاني فيديو عبر “سناب شات”، وثقت خلاله لحظة دخولها للقصر، مؤكدة لمُتابعيها أن أطفالها لم يروه بعد، وبدأت باستعراض فخامته بفيديو مدته دقيقتين.

شفت بيت هند القحطاني مع اني مو من متابعينها ولكن ماشاءالله تبارك الرحمن جميل ويشرح الصدر الله يهنيها فيه♥️♥️ pic.twitter.com/ApwxHg4Svg — آمل🍃 (@l3xxlli) October 17, 2020

وتصدر هاشتاج #بيت_هند التريند الأول في “تويتر”، وتباينت الآراء حول القصر، فبعضهم ادعى أنه مستأجر ولم تقم بشرائه، وآخرون رأوا أنه حصاد إثارتها الجدل وتصدرها “التريند” دائماً بتصرفاتها الجريئة، بينما اتهمتها فئة بأنها مدعومة من جهة مجهولة.

اعرف الكثير ينتظر تعليقي بخصوص بيت هند

حلو و فخم و مساحاته خيالية، لكن بيفتقد الجو العائلي، مااعرف احس بتجيها وحشة فيه، عكس المكان الملموم

الله اعلم كلامي صحيح والا انا مقهورة — أثير التأثير (@Atheer_AN_) October 17, 2020

#بيت_هند_القحطاني #هند_القحطاني هذي البيوت الي تستاهل فعلاً كل ما اشوف الصور وارجع اتذكر بيت هند و ديكور 1985 تنسد نفسي pic.twitter.com/ibjwtq1WMT — FAHAD.MO (@FahadAlsahri) October 17, 2020

#بيت_هند_القحطاني_الجديد جابت قصر ورا الترندات اللي مع كل رقصه و أنتوا خلوكم معاذي و ي معاذي😂 — hv441 (@hv441) October 17, 2020

البيت طلع أجار 😂 دائماا الكذب حبله قصير #بيت_هند_القحطاني pic.twitter.com/c8VALkA6iM — حنين (@1llhn) October 17, 2020

اللي يمدحون بيت هند القحطاني الجديد ماشافوا بيت نانسي عجرم تعالوا شوفوه pic.twitter.com/F5GyqW9rZC — ايبودا (@ibodaaa) October 17, 2020

#بيت_هند_القحطاني_الجديد ينفع لتمثيل افلام الرعب موحش جدا لدرجه توتر ، والبطل معتز لان كمان نفس شخصيات الاطفال بالافلام المرعبه ومعاذ الي يموت باول الفلم 💔 — Ab. (@3bshk) October 17, 2020

على قد الصياح والتعليقات الحسودة اللي جت على بيت هند القحطاني الجديد ما ضحكوني الا هذول pic.twitter.com/k7INeVuwTl — So? (@_soamii) October 16, 2020

قاعدة اشوف بيت هند تو يجنن وشوفو كيف قدرت تجيب قصر من ورا سبكم وترنداتكم اللي كل يوم تطلعونها عنها pic.twitter.com/FCaSqXOudY — ناستي كراكر (@dqiuro) October 16, 2020

هذا وقد نقلت بعض الحسابات الفنية عن مصادر أن قصر بيت هند القحطاني يقدُر بأكثر من 5 مليون دولار، أي مايعادل 19 مليون ريال سعودي.

وفقٌا لبعض المصادر : قصر بيت هند القحطاني يقدُر بأكثر من 5 مليون دولار 👀

( 19 مليون ريال سعودي ) 😍 pic.twitter.com/khHdSY09No — GDOSE (@GorgeousDose) October 16, 2020

وكان موقع “فوشيا” الفني قد سلط في تقرير مصور بالفيديو الضوء على مشاهير السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، السعوديات اللائي أثرن جدلا واسعا مؤخرا عبر مقاطع خادشة وفضائح جنسية.

ولفت الموقع في تقريره إلى أن هناك الكثير من الشخصيات الشهيرة من السعودية التي أثارت الجدل مؤخرًا بسبب جرأتهم وخروجهم عن المألوف، كانت من بينهم هند القحطاني والتي تعيش في أمريكا مع أولادها بعد انفصالها عن زوجها، وعادة ما تتصدر القحطاني الترند في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إثارتها للجدل سواء إطلالاتها الجريئة أو تصريحاتها.

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