هند القحطاني
هند القحطاني
حياتنا

تعب هند القحطاني لم يذهب سدى.. “شاهد” القصر الذي اشترته بـ 5 ملايين دولار وصدمت متابعيها!

كتب Author 2
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فاجأت نجمة متابعيها بشراء قصر في ، ما أثار جدلاً حول مصدر المال الذي مكنها من ذلك.

 

ونشرت هند القحطاني فيديو عبر “سناب شات”، وثقت خلاله لحظة دخولها للقصر، مؤكدة لمُتابعيها أن أطفالها لم يروه بعد، وبدأت باستعراض فخامته بفيديو مدته دقيقتين.

 

 

وتصدر هاشتاج #بيت_هند التريند الأول في “”، وتباينت الآراء حول القصر، فبعضهم ادعى أنه مستأجر ولم تقم بشرائه، وآخرون رأوا أنه حصاد إثارتها الجدل وتصدرها “التريند” دائماً بتصرفاتها الجريئة، بينما اتهمتها فئة بأنها مدعومة من جهة مجهولة.

 

هذا وقد نقلت بعض الحسابات الفنية عن مصادر أن قصر بيت هند القحطاني يقدُر بأكثر من 5 مليون دولار، أي مايعادل 19 مليون ريال سعودي.

 

وكان موقع “فوشيا” الفني قد سلط في تقرير مصور بالفيديو الضوء على مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، السعوديات اللائي أثرن جدلا واسعا مؤخرا عبر مقاطع خادشة وفضائح جنسية.

 

ولفت الموقع في تقريره إلى أن هناك الكثير من الشخصيات الشهيرة من السعودية التي أثارت الجدل مؤخرًا بسبب جرأتهم وخروجهم عن المألوف، كانت من بينهم هند القحطاني والتي تعيش في أمريكا مع أولادها بعد انفصالها عن زوجها، وعادة ما تتصدر القحطاني الترند في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إثارتها للجدل سواء إطلالاتها الجريئة أو تصريحاتها.

 

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