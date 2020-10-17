“حجز أموال الوزير السابق يوسف بن علوي ومنعه من مغادرة السلطنة” .. هذا المرتزق وراء نشر هذه الإشاعة

يبدو أن وزير خارجية سلطنة عمان السابق يوسف بن علوي ما زال يشكل لبعض الجهات الخليجية مصدر رعب، الأمر الذي دفعهم إلى نشر الإشاعات والأكاذيب عنه.

البداية كانت بنشر الاعلامي السوري المرتزق للسعودية والإمارات عبدالجليل السعيد تغريدة زعم فيها أنه تمّ حجز اموال الوزير يوسف بن علوي ومنعه من السفر خارج السلطنة.

وتطاول “السعيد” على الوزير “بن علوي” واتهمه بأنه عمل على التقرب من ايران ودعم الحوثي في اليمن .

أثلجت صدورنا الأخبار الواردة من #سلطنة_عمان والتي تحدثت عن :

• حجز على أموال الوزير السابق يوسف بن علوي

• منعه من السفر خارج البلاد

لطالما عمل هذا الوزير غير المأسوف عليه على التقرب من إيران ودعم الحوثي والدفاع عن كل المرتبطين بمحور الملالي ..

الله يجازيه بما يستحق — عبدالجليل السعيد (@AAbdulsaeid) October 17, 2020

وكعادتها، تلقّفت حسابات الذباب الإلكتروني تغريدة المرتزق “السعيد” وبدأوا بالترويج لها ونشر ما فيها من أكاذيب .

لكنّ حساب “الشاهين” العُماني الشهير بـ”تويتر”، والذي يحظى بثقة العمانيين ومتابعتهم الواسعة، نفى صحة المعلومات التي تداولتها حسابات “المرتزقة والمأجورين” عن تجميد ممتلكات يوسف بن علوي أو منعه من السفر خارج السلطنة، مؤكداً أنّها مردودة على من ابتدعها زوراً.

🔴تنويه🔴

مساء الخير المتابعين الافاضل

لا صحة على الاطلاق للمعلومات التي تداولتها بعض حسابات المرتزقة والمأجورين عن تجميد ممتلكات معالي #سلاح_السلام_الشامل يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني الاسبق أو منعه من السفر خارج السلطنة وهي مردودة على من ابتدعها زوراً

وتأتي هذه الأكاذيب،، — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) October 17, 2020

وأكّد “الشاهين” أنّ هذه الأكاذيب المغرضة تأتي بعد ايام قليلة فقط من قيام منصات اعلامية معروفة بالكذب والتدليس بنشر معلومات كاذبة عن ما يسمونها “خلية مسقط” الداعمة للارهاب حسب اكاذيب صحيفة “العرب” اللندنية حيث حاولت بعض الحسابات الاجيرة ربط شخص معالي الوزير السابق بها”.

المغرضة بعد ايام قليلة فقط من قيام منصات اعلامية معروفة بالكذب والتدليس بنشر معلومات كاذبة عن ما يسمونها خلية مسقط الداعمة للارهاب حسب اكاذيب صحيفة العرب اللندنية حيث حاولت بعض الحسابات الاجيرة ربط شخص معالي الوزير السابق بها،،،،وحاشاه

رد الله كيد الكاذبين في نحورهم — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) October 17, 2020

وتصدّى مغرّدون عُمانيون لمزاعم الإعلامي السوري المرتزق وحسابات الذباب التي حاولت نشر الأكاذيب عن الوزير يوسف بن علوي .

يرعبكم معالي يوسف بن علوي، بدليل انكم مازلتم تهزون أذنابكم بالشائعات من أجل الترويح عن النفس وتظليل الروح بالأكاذيب، لك عندي بشارة، يوسف بن علوي تقاعد لأنه أرسى رواسخ السياسة الخارجية العمانية ولكنه موجود بكامل ثقله وهيبته يد بيد يساند اخوته رجال عمان.اما الإفك الذي تدعيه،تحلم. https://t.co/5ZQsFZApbf — منى المعولي (@shaganalayam200) October 17, 2020

#يوسف_بن_علوي شخصية عمانيه لها مكانتها وتقديرها في سلطنة عمان وقاد السياسة الخارجية العمانيه التي وضعت من رأس الدولة " السلطان " بإقتدار .. ما يشاع عنه مجرد أكاذيب لا صحة لها .. عمان تقدر أبناءها — فيصل علي البلوشي (@F_ALBULOSHI) October 17, 2020

قعادك يالكذاب

يوسف بن علوي قبل فترة أنعم عليه بوسام الإشادة السلطانية من الدرجة الأولى وبعد مره شفناه في عزاء أمير الكويت

شكله مسبب لكم رعب كان

حاول تدور غيرهاا عسى تنجح معك pic.twitter.com/J69LgNC4q9 — 🇴🇲اْلْشَّہَمْ الْعُمَانِۓَّ🇴🇲 (@alshahm98) October 17, 2020

تكذب وانت تعرف انك تكذب 😪 العتب ع الاغبياء الي يصدقوا واحد مثلك

1- يوسف بن علوي بعد تقاعده قلده السلطان هيثم وسام وهذا دليل على تقدير السلطان والشعب العماني له ولعمله

2_ حضر عزاء المغفور له الشيخ الصباح بمعية السلطان

وهذا دليل على قربه من الحكومه حتى وهو متقاعد — Haitham 🇴🇲 (@haitham_131) October 17, 2020

😂😂😂😂😂

مايثير السخرية والضحك ان ضباع دحلان تخترع قصص وتوهم قطعانها بالاكاذيب … مره اقالة ومره تجميد والعالم الله ماذا سيكون القادم .. عبدالجليل الحزين نقدر وضعك وبقية الناهقين .. لكن حاول ان تعود لاسبوعين فقط لتشاهد معالي يوسف بن علوي وهو محلقاً برفقة جلالة السلطان هيثم https://t.co/fZIyyvN4Fg — أسعد محمد (@Ass3adMohamed) October 17, 2020