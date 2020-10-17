يوسف بن علوي - السلطان هيثم بن طارق
يوسف بن علوي - السلطان هيثم بن طارق
الهدهد

“حجز أموال الوزير السابق يوسف بن علوي ومنعه من مغادرة السلطنة” .. هذا المرتزق وراء نشر هذه الإشاعة

كتب وطن
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يبدو أن وزير خارجية سلطنة عمان السابق ما زال يشكل لبعض الجهات الخليجية مصدر رعب، الأمر الذي دفعهم إلى نشر الإشاعات والأكاذيب عنه.

البداية كانت بنشر الاعلامي السوري المرتزق للسعودية والإمارات تغريدة زعم فيها أنه تمّ حجز اموال الوزير يوسف بن علوي ومنعه من السفر خارج السلطنة.

وتطاول “السعيد” على الوزير “بن علوي” واتهمه بأنه عمل على التقرب من ايران ودعم الحوثي في اليمن .

وكعادتها، تلقّفت حسابات تغريدة المرتزق “السعيد” وبدأوا بالترويج لها ونشر ما فيها من أكاذيب .

لكنّ حساب “” العُماني الشهير بـ”تويتر”، والذي يحظى بثقة العمانيين ومتابعتهم الواسعة، نفى صحة المعلومات التي تداولتها حسابات “المرتزقة والمأجورين” عن تجميد ممتلكات يوسف بن علوي أو منعه من السفر خارج السلطنة، مؤكداً أنّها مردودة على من ابتدعها زوراً.

وأكّد “الشاهين” أنّ هذه الأكاذيب المغرضة تأتي بعد ايام قليلة فقط من قيام منصات اعلامية معروفة بالكذب والتدليس بنشر معلومات كاذبة عن ما يسمونها “خلية مسقط” الداعمة للارهاب حسب اكاذيب صحيفة “العرب” اللندنية حيث حاولت بعض الحسابات الاجيرة ربط شخص معالي الوزير السابق بها”.

وتصدّى مغرّدون عُمانيون لمزاعم الإعلامي السوري المرتزق وحسابات الذباب التي حاولت نشر الأكاذيب عن الوزير يوسف بن علوي .

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