طعام الكوشير في الإمارات
طعام الكوشير في الإمارات
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ابن زايد فتحها على الغربي.. المطاعم الإماراتية جهزت “الطبق اليهودي” ويا أهلا وسهلاً بالإسرائيليين!

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كشفت وكالة “” أن العديد من المطاعم في ، تستعد  لتقديم طعام متوافق مع الشريعة اليهودية “”، بعد توقيع اتفاق مع .

 

وبالرغم من أن المهمة صعبة بعض الشيء بسبب الشروط الكثيرة وضرورة استيراد المواد الغذائية الموائمة كاللحوم والأجبان ومشتقات الألبان، إلا أن العديد من المطاعم في دبي بدأت تجهز لهذه الخطوة.

 

حيث قرر فندق “أرماني” القريب من برج خليفة وسط دبي، الشهر الماضي افتتاح مطعم “أرماني كاف” المخصص لتقديم الطعام “كوشير” المتوافق مع الشريعة اليهودية.

 

ويقدم المطعم، الذي يستوعب 40 زبونا، أطباقا متنوعة طُوعت لجعلها موافقة للشريعة اليهودية، من بينها الدجاج بالكاري، وذلك بعد تدريب موظفيه لأشهر حول مايمكن استخدامه، وما لا ينبغي استخدامه.

 

وفي الشريعة اليهودية، يتم ذبح الحيوانات بطريقة معينة، ويحظر أكل لحم الخنزير، كما يجب الفصل بين منتجات اللحوم والألبان في الطبخ. كذلك، يمنع تناول الأطعمة البحرية مثل المحار، ويسعى المطعم لاستيراد اللحوم من الولايات المتحدة.

 

يأتي ذلك تزامناً مع إقرار السلطات الإماراتية قانون منح الجنسية واكتسابها لتشمل منح الجنسية للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المهن المتخصصة وأصحاب المواهب.

 

حيث تداول ناشطون خبر المرسوم الاتحادي الجديد والذي يسمح للمستثمرين الأجانب بما فيهم الإسرائيليين بالتجنس بالجنسية الإماراتية.

 

وحسب المرسوم الجديد يسمح للمستثمرين الأجانب والإسرائيليين بالتجنس بالجنسية الإماراتية مع استثنائهم من التخلي عن جنسيتهم الأصلية عند التجنس بجنسية الإمارات كما هو القانون المعمول به في الدولة حيث لا يسمح لحامل أن يجمع بين جنسيتين.

 

ويأتي المرسوم الجديد، بالتزامن مع الاتفاقيات بين وتل أبيب، لتعزيز التطبيع بين الجانبين، وسط رفض شعبي عربي واسع واتهامات بخيانة القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية.

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