عبدالله بن زايد يتلقى لقاح فيروس كورونا
عبدالله بن زايد يتلقى لقاح فيروس كورونا
الهدهد

يلزمكم لقاح ضدّ الخيانة .. عبدالله بن زايد تحول لـِ”فأر تجارب” خلال تلقيه لقاح كورونا وسخرية واسعة

كتب وطن
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أثارت صورة نشرها أثناء تلقيه لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، سخرية واسعةً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه تحول “لفأر تجارب”.

ونشر ابن زايد، الصورة التي رصدتها “وطن”، معلقاً عليها بالقول: “التطعيم عن كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية، #تم_التطعيم”.

الإعلامية اللبنانية مقدمة برنامج “بكسر التاء” على شاشة الجزيرة، روعة اوجيه، وعلقت بالقول وفق ما رصدت “وطن”: “من المفارقة أنّ التطعيم والتطبيع على نفس الوزن.. المهم أخذ الطعم”.

في حين دعاه المغرّد “مجدي بن كامل” لأخذ لقاح ضد الخيانة.

وشاركه المغرّد “عباس” بالقول موجهاً حديثه للإماراتيين: “يلزمكم لقاح مضاد للذل ليكسبكم القليل من الكرامة” .

بينما سخر مغرد آخر بقوله: “الفايروس أكيد مات”.

الجدير ذكره، أن عبدالله بن زايد هو الشخص الذي وكله ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بتوقيع اتفاق التطبيع في البيت الأبيض، وذلك منتصف الشهر الماضي، الأمر الذى لاقى رفضاً شعبياً عربياً وفلسطينياً.

 

 

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