يلزمكم لقاح ضدّ الخيانة .. عبدالله بن زايد تحول لـِ”فأر تجارب” خلال تلقيه لقاح كورونا وسخرية واسعة

أثارت صورة نشرها وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد أثناء تلقيه لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، سخرية واسعةً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه تحول “لفأر تجارب”.

ونشر ابن زايد، الصورة التي رصدتها “وطن”، معلقاً عليها بالقول: “التطعيم عن كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية، #تم_التطعيم”.

التطعيم عن كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية #تم_التطعيم pic.twitter.com/nl5uZSs3cI — عبدالله بن زايد (@ABZayed) October 16, 2020

الإعلامية اللبنانية مقدمة برنامج “بكسر التاء” على شاشة الجزيرة، روعة اوجيه، وعلقت بالقول وفق ما رصدت “وطن”: “من المفارقة أنّ التطعيم والتطبيع على نفس الوزن.. المهم أخذ الطعم”.

من المفارقة أنّ التطعيم والتطبيع على نفس الوزن.. المهم أخذ الطعم. https://t.co/WvxEoWovqq — Rawaa Augé روعة أوجيه (@Rawaak) October 16, 2020

في حين دعاه المغرّد “مجدي بن كامل” لأخذ لقاح ضد الخيانة.

خود تطعيم ضد الخيانة — مجدي بن كامل 🇵🇸غزة 📕🗡☕🇵🇸 (@magdyayyed1995) October 16, 2020

وشاركه المغرّد “عباس” بالقول موجهاً حديثه للإماراتيين: “يلزمكم لقاح مضاد للذل ليكسبكم القليل من الكرامة” .

يلزمكم لقاح مضاد للذل ليكسبكم القليل من الكرامة . — عباس (@2VxuX8aXEVD6G9i) October 16, 2020

بينما سخر مغرد آخر بقوله: “الفايروس أكيد مات”.

وشو أخبار الفايروس أكيد مات — عامر أبو عرفة #التطبيع_خيانة (@amer_press) October 16, 2020

الجدير ذكره، أن عبدالله بن زايد هو الشخص الذي وكله ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بتوقيع اتفاق التطبيع في البيت الأبيض، وذلك منتصف الشهر الماضي، الأمر الذى لاقى رفضاً شعبياً عربياً وفلسطينياً.