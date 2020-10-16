ميشال حايك يصيب للمرة الـ3 خلال شهر.. هذا ما توقعه بشأن الفنان محمد عساف وحدث

للمرة الثالثة خلال شهر، أصابت توقعات الفلكي اللبناني ميشال حايك عين الحقيقة، فبعد توقعاته بشأن أمير الكويت الراحل صباح الأحمد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحققت توقعات حايك بشأن الفنان الفلسطيني “محبوب العرب” محمد عساف.

فبعد الإعلان الإسرائيلي عن قرار سحب إسرائيل تصريح الدخول الخاصة بمحمد عساف للأراضي المحتلة ومخاطبة الإمارات بشأن نشاطاته، إلى جانب قرار حذف أغنية “علي الكوفية” الخاصة به من حساب قناة mbc الرسمي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفلكي اللبناني وهو يتحدث بهذا الشأن.

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، الفلكي اللبناني مشال حايك، خلال حديثه عن تنبؤاته للعام الجاري 2020، قائلاً: ” أغنية علي الكوفية والمطرب محمد عساف أمام تحديات”.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “معاريف” العبريّة، أن إسرائيل ستسحب من الفنان الفلسطيني محمد عساف، تصريح الدخول الممنوح له لأراضيها، والذي حصل عليه كونه يشغل منصب سفير الشباب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست الإسرائيلي، آفي ديختر، قوله “إن القرار جاء بعد عد أشهر عمل خلاله مركز “بادين لدراسات الشرق الأوسط” على كشف أنشطة محمد عساف.

وزعمت الصحيفة أن محمد عساف ظهر في مقاطع فيديو يمدح الشهداء ويدعو للكفاح المسلح ضد إسرائيل، الأمر الذي دفع إسرائيل لاتخاذ هذا القرار.

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل لن تمنع محمد عساف من دخول الضفة الغربية؛ إلا أنها ستعمل مع “أونروا” لوقف أنشطته معها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم العمل مع الإمارات من أجل منع أنشطة محمد عساف.

وكان آخر أنشطة محمد عساف الفنية، أكليب “سلام الله” أهداها الى أهله وأحبائه، ولم يتطرّق فيها إلى اتفاق التطبيع الإماراتي – الإسرائيلي .