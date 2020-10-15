رفقة زوجته الحامل.. “شاهد” صورة خاصة لأول لاعب إسرائيلي بالخليج وهو في طريقه إلى الإمارات و”100أهلا وسهلا”

أكدت مصادر إسرائيلية وإماراتية أن أول لاعب إسرائيلي بالخليج، ضياء السبع، سيصل إلى دبي، اليوم الخميس، للانضمام إلى تدريبات نادي النصر الإماراتي الذي تعاقد معه مؤخرا.

حساب “إسرائيل في الخليج” التابع لخارجية الاحتلال على تويتر، نشر صورة على صفحته بتويتر للاعب الإسرائيلي رفقة زوجته على متن طائرة.

اللاعب الاسرائيلي ضياء محمد سبع في طريقه إلى دبي برفقة عائلته للإنضمام لتدريبات نادي النصر و الإستعداد للجولة الاولى من دوري الخليج – نتمنى لهم دوام التقدم والنجاح ✈️🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/vNY4cLJ5Xy — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) October 15, 2020

وقال:”إن اللاعب الاسرائيلي في طريقه إلى دبي برفقة عائلته للانضمام لتدريبات نادي النصر والاستعداد للجولة الأولى من دوري الخليج”.

ولفت عدد من النشطاء إلى أنه يبدو من الصورة أن زوجة “السبع” حامل، واثارت الصورة غضب العديد من المغردين الرافضين لخيانة الإمارات وعقدها اتفاق التطبيع.

من جانبها، قالت صحيفة “الإمارات اليوم” إن لاعب النصر ضياء محمد سبع، يصل إلى دبي اليوم، عقب خوض لقائين مع منتخب إسرائيل، كان آخرهما مساء أمس أمام منتخب سلوفكيا في الدوري الأوروبي لكرة القدم، والذي انتهى بفوزر إسرائيل 3:2.

وأضافت: “يلتحق اللاعب اليوم بفريق النصر الذي يستعد لخوض مباراة الجزيرة بعد غد في دوري الخليج العربي”.

وسبق أن كشفت تقارير صحفية إسرائيلية أن السبع (27 عاما) وقع رسميا على عقد يمتد 3 مواسم مع نادي النصر الإماراتي، وسيحصل على 3 ملايين دولار راتبا سنويا.

وتوصل النصر إلى اتفاق مع نادي غوانزو الصيني بخصوص الشرط الجزائي، مقابل انتقال لاعبه إلى الدوري الإماراتي.

وكان صانع الألعاب ذو الأصول الفلسطينية قد انضم إلى صفوف غوانزو، مقابل 5 ملايين يورو في 2019، وسجل 17 هدفا في 33 مباراة بالدوري الصيني.

ويأتي الحديث عن قرب التحاق أول لاعب إسرائيلي بنادي إماراتي، عقب توقيع أبوظبي في 15 سبتمبر الماضي، اتفاق سلام مزعوم مع الكيان المحتل في البيت الأبيض برعاية أمريكية، في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية خيانة تاريخية وطعنة في الظهر.

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