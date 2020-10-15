“حياتي مش تمام”.. شاهد أصالة نصري تظهر “ثملة” في حفل خاص وترتمي في أحضان الرجال!

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بفيديو متداول في حفل خاص جمع عدة فنانين مصريين.

وظهرت أصالة بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي تترنح وترقص على أنغام أغنية “حياتي مش تمام”، للفنان رامي صبري الذي كان يؤديها، بينما تقوم باحتضانه بطريقة غير طبيعية، ثم تنتقل إلى أحضان تامر حبيب، وبآخر الفيديو تظهر أيضاً في أحضان شخص آخر من المتواجدين.

وتعرضت أصالة نصري إلى هجوم لاذع من الجمهور الذي كرر في التعليقات تأكيده على أنها في حالة “ثمالة”، كما استنكروا تلاصق الفنانين والمتواجدين بهذه الطريقة في ظل استمرار جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

وجاء في التعليقات: “اصاله شو بها مو طبيعية !”، وكتب آخر: “أصالة شكلها متقلة”، وجزم مُعلق أنها شربت الكثير من الكحول، وكتب: “أصالة شاربة مية بالمية”.

وكان نجل أصالة نصري الأكبر خالد الذهبي، قد وجه رسالة إلى طليق والدته المخرج المصري طارق العريان، وذلك بسبب انشغاله بحبيبته الجديدة عن أبنائه التوأم “علي وآدم”.

ونشر خالد عبر “انستجرام” صورة تجمعه بوالدته، وإخوته آدم وعلي. وعلق عليها باللغة الإنجليزية قائلاً:” أخبرنى..هل تقضي الوقت مع عائلتك.. ؟ لأن الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته لا يمكن أن يكون رجلاً حقيقياً”.

وأعلنت أصالة نصري في فبراير 2020، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي.

وبعد إعلان أصالة انفصالها عن طارق العريان، كشفت شام الذهبي ابنة “أصالة”بطريقة غير مباشرة عن أنّ السبب وراء الانفصال هو “الخيانة”.

ونُشرت تقارير بأن أصالة نصري علمت بخيانة زوجها لها، عبر تسجيلات صوتية له مع إحدى الفتيات، عثرت عليها بالصدفة و أن الفتاة سورية الجنسية وفي العشرينات من عمرها وتدعى “نيكول”.

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