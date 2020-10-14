جلسة تصوير ميك اب ارتست تثير الجدل
جلسة تصوير ميك اب ارتست تثير الجدل
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في دولة خليجية .. عروس وعريس يشعلان الجدل بما فعلاه أمام الكاميرا خلال جلسة تصوير!

كتب وطن
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أثارت فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ، لجلسة تصوير “ميك اب ارتست ” في إحدى دول الخليج جدلاً وسخرية واسعة.

ومثّل الشاب دور العريس للفتاة التي هي بدورها تدعي بأنها العروس، وظل يمازحها، بينما اكتفت هي بالابتسامات فقط.

وطلب الشاب من العروس الابتسام، وخاطبها بـ”بيبي”، وظهر في مقطع آخر وهو يقول لمخرج التصوير “كده ياباشا جايبين واحدة كهربا والا بطارية”، بينما قال له الأخير “والله حلوة” فرد عليه الشاب “عارف بس هيا مسخسخة”.

واعتبر معلّقون الفيديو مستفزاً، وذهب بعضهم الى وصف ما قام به الشاب بالتحرش .

 

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