أثارت صورة نشرتها الشيخة القطرية مريم آل ثاني، للأمير حمد بن خليفة آل ثاني، جنون المنافقين في دول الحصار والذباب الإلكتروني التابع لهما، وانبروا في إطلاق الشائعات المغرضة حول الأمير الوالد.

ونشرت الشيخة مريم آل ثاني، صورة الامير الوالد حمد بن خليفة، في تغريدة رصدتها “وطن“، معلقة عليها بكلمة واحدة، قائلة: “العود”.

وفي رده على تغريدة الأميرة مريم، علق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: “واحد بعثلي ع الخاص وواضح من الذباب، قال انت ليش تطبل كثير لمريم آل ثاني إما بتتقاضى مبالغ مالية منها او بتحبها وبتحكي معها بالسر، هذا هو مستوى وأخلاق زنادقة مبز ومبس الله المستعان”.

واحد بعثلي ع الخاص و واضح من الذباب

قال انت ليش تطبل كثير لمريم ال ثاني إما بتتقاضى مبالغ مالية منها او بتحبها و بتحكي معها بالسر 😂😂😂😂😂

هذا هو مستوى واخلاق زنادقة مبز و مبس

الله المستعان ! — Fls (@Fls58008139) October 14, 2020

وعلق آخر قائلاً: “يا مرحبا به واللي كذب جعله العمى في عيونه، وأقول : سلام يا من له ملوك الارض تاقف هيبه سلام يا من له من التقدير كثر الاحترام سلام يا من كل شبر من الوطن يدري به سلام يا من هو رفع شعبه الى حد الغمام”.

يا مرحبا به واللي كذب جعله العمى في عيونه .

واقول :

سلام يا من له ملوك الارض تاقف هيبه

سلام يا من له من التقدير كثر الاحترام

سلام يا من كل شبر من الوطن يدري به

سلام يا من هو رفع شعبه الى حد الغمام .

🇶🇦👍🇶🇦👍🇶🇦👍🇶🇦👍🇶🇦👍🇶🇦

بديل .. — بديل بن شُكر .. 🇶🇦 (@flanbinflan9999) October 14, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي نشرتها الشيخة القطرية مريم آل ثاني. معبرين عن حبهم للأمير الوالد ومتمنين له دوام الصحة والعافية.

الله يمد في عمره ابونا ويرزقه الله الصحة والعافية… — ahf1961 (@ahf19611) October 14, 2020

الله يطول في عمره أبونا العود الإنسان الطيب الأصيل صاحب القلب الأبيض. . — وسام 🇶🇦 (@Wesam_Zourob) October 14, 2020

فديت هالوجه ، ربي يطول بعمره 🤍 — BA (@_alsh89) October 14, 2020

بي يحفظه ويطول عمره — ع-بنت عبدالله (@M2WLL7OKZyasjD4) October 14, 2020

الجدير ذكره، أن الأمير الوالد حمد بن خليفة أقدم على سابقة هي الأولى من نوعها في الخليج العربي والدول العربية. حيث تنازل عن منصبه أميراً لقطر لصالح نجله الأمير تميم بن حمد. فيما توارى عن الأنظار بعد ذلك وترك حكم البلاد لنجله.

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