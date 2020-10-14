أمير قطر الوالد حمد بن خليفة - الشيخة مريم آل ثاني
أمير قطر الوالد حمد بن خليفة
الهدهد

“شاهد” الصورة التي نشرتها شيخة قطرية للأمير الوالد وأثارت جنون المنافقين فأطلقوا الشائعات المغرضة

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أثارت صورة نشرتها الشيخة القطرية ، للأمير آل ثاني، جنون المنافقين في دول الحصار والذباب الإلكتروني التابع لهما، وانبروا في إطلاق الشائعات المغرضة حول الأمير الوالد.

 

ونشرت الشيخة مريم آل ثاني، صورة الامير الوالد حمد بن خليفة، في تغريدة رصدتها “وطن“، معلقة عليها بكلمة واحدة، قائلة: “العود”.

 

وفي رده على تغريدة الأميرة مريم، علق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: “واحد بعثلي ع الخاص وواضح من الذباب، قال انت ليش تطبل كثير لمريم آل ثاني إما بتتقاضى مبالغ مالية منها او بتحبها وبتحكي معها بالسر، هذا هو مستوى وأخلاق زنادقة مبز ومبس الله المستعان”.

 

وعلق آخر قائلاً: “يا مرحبا به واللي كذب جعله العمى في عيونه، وأقول : سلام يا من له ملوك الارض تاقف هيبه سلام يا من له من التقدير كثر الاحترام سلام يا من كل شبر من الوطن يدري به سلام يا من هو رفع شعبه الى حد الغمام”.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي نشرتها الشيخة القطرية مريم آل ثاني. معبرين عن حبهم للأمير الوالد ومتمنين له دوام الصحة والعافية.

 

الجدير ذكره، أن الأمير الوالد حمد بن خليفة أقدم على سابقة هي الأولى من نوعها في الخليج العربي والدول العربية. حيث تنازل عن منصبه أميراً لقطر لصالح نجله الأمير . فيما توارى عن الأنظار بعد ذلك وترك حكم البلاد لنجله.

 

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