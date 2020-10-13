مُعارض إماراتي يطالب ابن زايد بحق عُماني قتل بدم بارد بعدما خضع لإيران ودفع “دية” صياديها غصباً عن أنفه

طالب المعارض الإماراتي عبد الله الطويل، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بحق مواطن عُماني قتله الجيش الإماراتي على الحدود مع سلطنة عمان قبل عدة أشهر، وذلك تعقيبا منه على دفع الإمارات دية صيادين إيرانيين قتلا في المياه الإقليمية برصاص إماراتي.

وقال الطويل، في تغريدة رصدتها “وطن”: “الحكومة الإماراتية دفعت ما يقارب 600 ألف درهم لإيران بعد حادثة مقتل الصيادين الإيرانيين على أيدي القوات الإماراتية في أغسطس الماضي، ثم يأتي فقة ليقول إيران دولة كرتونية”.

وتساءل الطويل: “ماذا عن العُماني الذي قتل بدم بارد على الحدود؟، الحقوق لا تجزأ يا حكومة #محمد_بن_زايد”.

الحكومة #الإماراتية دفعت مايقارب 600 ألف درهم لإيران بعد حادثة مقتل الصيادين الإيرانين على أيدي القوات الإماراتية في أغسطس الماضي! – ثم يأتي #فقة ليقول ايران دولة كرتونية

– ماذا عن العُماني الذي قتل بدم بارد على الحدود؟ الحقوق لاتجزأ يا حكومة #محمد_بن_زايد — عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) October 13, 2020

وقبل عدة أشهر، قتل مواطن عُماني في ولاية دبا عند الحدود بين السلطنة والإمارات، وذلك بزعم تجاوزه السياج الحدودي للإمارات، حيث تعرض لإطلاق النار من الجانب الإماراتي، فيما لم تتضح ملابسات الحادث من حينها.

وفي وقت سابق، كشفت القنصلية الإيرانية في دبي، عن دفع الإمارات 600 آلاف درهم، كغرامة على مقتل صيادين إيرانيين على يد خفر السواحل الإماراتي في أغسطس/آب الماضي،

وقالت القنصلية الايرانية، إن الإمارات أدينت بقتل صيادين اثنين، وإنه بعد الملاحقة القضائية، حصلت طهران على دية الصيادين وهي مبلغ 300 ألف درهم عن كل منهما”، مشيرة إلى أنه “بفضل حسن نية البلدين، تم حل القضية بشكل سريع وغير مسبوق، قبل أن تتحول إلى أزمة علاقات بين طهران وأبوظبي.

وكانت سفن خفر السواحل الإماراتية أطلقت النار على قوارب صيد إيرانية في أغسطس الماضي، في مياه الخليج، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين من صيادي السمك، ما دفع طهران إلى استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي، والرد عبر احتجاز خفر السواحل الإيراني سفينة إماراتية، على الرغم من إعلان إيران أن الإمارات قدمت اعتذارا رسميا عن الحادثة.

وفي وقت سابق، اتهمت إيران، الإمارات بالتحريض على الحرب، معتبرة أنها أصبحت جزءا من الأزمة في غرب آسيا بعد توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن الإمارات تتدخل بشكل مدمر في دول المنطقة وتشارك بشكل مؤثر في التحريض على الحرب”.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن “تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل حولها إلى جزء من الأزمة في منطقة غرب آسيا”.