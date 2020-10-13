زياد المسفر
زياد المسفر
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“شاهد” عارض الأزياء السعودي زياد المسفر في ورطة بعد تسريب مقطع إباحي له!

كتب وطن
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أثار عارض الأزياء السعودي المثير للجدل، زياد المسفر، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع إباحي قيل إنه يعود له.

 

وظهر زياد المسفر بالمقطع المتداول الذي تعتذر “وطن” عن نشره، عارياً تماماً في أوضاع خادشة للحياء يُمارس العلاقة الحميمية بطريقة شاذة، ولم يتأكد بعد ما إذا كان الفيديو حقيقياً أم تم فبركته.

 

وتصدر هاشتاج #مقطع_زياد التريند الأول في السعودية، وسط تكهنات المغردين حول مصداقيته، فبينما رأى آخرون أنه ليس صاحب المقطع، أكد البعض أنه صوته، وأنه يعود له، بينما طالبت فئة بالقبض عليه وإعادة تفعيل دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي قلص ابن سلمان صلاحياتها.

 

 

هذا وقد تعرض زياد المسفر قبل أسابيع إلى تحرش واعتداء من قبل مجموعة شباب سعوديين في مكان عام.

 

وظهر زياد المسفر بفيديو رصدته “وطن” حينها وهو يحاول الهروب وخلفه عشرات الشباب السعوديين الذين يسخرون من مظهره الذي يُشبه النساء، وقام أحدهم بجذبه من شعره الطويل، فيحاول صديق زياد الدفاع عنه، إلا أنه يعجز أمام هذا التجمهر الكبير.

 

وألقى المغردون باللوم على زياد المسفر لتشبهه بالنساء في حركاته وملابسه وشعره، حتى أنه قام بالرد على هذا الاستهزاء بوصلة رقص.

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