“شاهد” عارض الأزياء السعودي زياد المسفر في ورطة بعد تسريب مقطع إباحي له!

أثار عارض الأزياء السعودي المثير للجدل، زياد المسفر، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع إباحي قيل إنه يعود له.

وظهر زياد المسفر بالمقطع المتداول الذي تعتذر “وطن” عن نشره، عارياً تماماً في أوضاع خادشة للحياء يُمارس العلاقة الحميمية بطريقة شاذة، ولم يتأكد بعد ما إذا كان الفيديو حقيقياً أم تم فبركته.

وتصدر هاشتاج #مقطع_زياد التريند الأول في السعودية، وسط تكهنات المغردين حول مصداقيته، فبينما رأى آخرون أنه ليس صاحب المقطع، أكد البعض أنه صوته، وأنه يعود له، بينما طالبت فئة بالقبض عليه وإعادة تفعيل دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي قلص ابن سلمان صلاحياتها.

المقطع هذا للي يتداولون مقطع زياد المسفر وغيره pic.twitter.com/t4pkkP0xLp — HAMAD|آل جابر (@zatara51) October 12, 2020

مقطع زياد المسفر كامل حطيته لكم باول تعليق#زياد_المسِفر — luan santana (@vouvuacomvcls) October 13, 2020

بهدرجة وصلت بيك الوساخة عار كبير علي السعوديه الي تحوي هيك كلب 🛑 شاهد مقطع زياد المسفر المسرب حصري الان 👇👇https://t.co/eW2YmXTI1a 🔞 #زيًاد_اًلمسُفر — Eduardo Brandão (@edujilooo) October 13, 2020

ياليتني ماشفت مقطع زياد😭 — Dora (@2ii1l) October 13, 2020

تتمنى عودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي معي يخبط لايك 👍 🛑 شاهد مقطع زياد المسفر المسرب حصري الان المقطع كامل باول تعليق 👇👇 🔞 #زيًاد_اًلمسُفر pic.twitter.com/HL4n1cjMdE — Marina Concer (@ninaconcer_) October 13, 2020

#مقطع_زياد وش هالناس الغريبه بس تدور الفضايح ؟! اعوذ بالله — تركـي⚖️. (@Sn1Ip) October 13, 2020

ليتني ماشفته صراحه انصدمت ليش كذاااا يازياد عيب والله عيب ياحيف تربية اهلك فيك وجمهورك الي خذلتهم

💔👎#زياد_المسفر pic.twitter.com/RwNsrHWJTk — doome-alh (@doomr110) October 13, 2020

هذا وقد تعرض زياد المسفر قبل أسابيع إلى تحرش واعتداء من قبل مجموعة شباب سعوديين في مكان عام.

وظهر زياد المسفر بفيديو رصدته “وطن” حينها وهو يحاول الهروب وخلفه عشرات الشباب السعوديين الذين يسخرون من مظهره الذي يُشبه النساء، وقام أحدهم بجذبه من شعره الطويل، فيحاول صديق زياد الدفاع عنه، إلا أنه يعجز أمام هذا التجمهر الكبير.

زياد المسفر يتعرض للمضايقة من اشخاص اثناء خروجه اليوم. pic.twitter.com/IqRjsE6IjO — Celebs Zone (@CelebsZo) September 3, 2020

وألقى المغردون باللوم على زياد المسفر لتشبهه بالنساء في حركاته وملابسه وشعره، حتى أنه قام بالرد على هذا الاستهزاء بوصلة رقص.

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