مات بعد أن هدموا كُشكه على رأسه وهو نائم.. “شاهد” بوعزيزي جديد يشعل موجة احتجاجات واسعة في تونس

أدت وفاة رجل تونسي بين الأنقاض إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين مئات المحتجين وقوات الشرطة، اليوم الثلاثاء، في بلدة سبيطلة التونسية، وذلك في أحدث حالات التوتر الاجتماعي تشهدها البلاد، وذلك بسبب كشك لبيع الصحفي كان ينام فيه الرجل.

وأظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدتها “وطن“، حالة احتقان بسبيطلة، ونزول الجيش بعد قيام البلدية بهدم الكشك على رأس صاحبه وهو نائم داخله مما أدى إلى وفاته.

حالة احتقان بسبيطلة و نزول الجيش بعد قيام بلدية سبيطلة بهدم كشك على رأس صاحبه و هو نائم داخله مما أدى الى وفاته على عين المكان !!

جمهورية الموت، دولة متحيلة، تنفذ القانون في الليل، كيف السارق

و القانون يتنفذ كان على الزوالي

اللي مازال يستنى في البلاد تتصلحش يمضمض بالسواك الحار pic.twitter.com/ROtbyy6vCB — 𝐧𝐄Ŝ𝐬ί𝐦 🇹🇳 ☜ ʘ‿ʘ (@Pacifista_1) October 13, 2020

احتجاجات في سبيطلة على خلفية وفاة مواطن تحت انقاض كشك pic.twitter.com/1kEjJszdBv — Zina Selmani ⁦🇹🇳⁩ (@zinaselmani) October 13, 2020

#Tunisia Last night the municipality conducted an operation to demolish illegal stalls in Sbeitla(kasserine) unfortunately in one of these stalls a man aged 52 yo was sleeping , he was killed .

Results : Protests over killing of this man spread across the region .#تونس #Tunisie pic.twitter.com/pqiU0ByV2R — rabeb aloui (@rabebaloui) October 13, 2020

وتقع منطقة سبيطلة على بعد حوالي 30 كلم من مركز ولاية القصرين، وتشهد العديد من الاحتجاجات بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

هذا الحادث فجّر غضباً واسعاً بين سكان المنطقة الذين أغلقوا الطرقات وأشعلوا العجلات المطاطية ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، فيما تلاحق قوات الأمن المحتجين وتطلق قنابل الغاز.

وعقب الحادث، أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي والي القصرين ومعتمد القصرين ومسؤولين أمنيين بالمنطقة، كما طالب وزير الداخلية بتوفير مساعدة مادية ومعنوية لعائلة الرجل الذي قُتل، ضمن مسعى لتهدئة لهيب الاحتجاجات.

في السياق، قال شهود لوكالة “رويترز” للأنباء، إن قوات الجيش انتشرت بالبلدة الواقعة قرب الحدود الجزائرية لحماية المقرات الحكومية، وسط غضب الأهالي، والخشية من توسع رقعة الاحتجاجات.

وصرح الناطق باسم وزارة الدفاع محمد زكري، بأن وحدات من الجيش وقوات الأمن تم نشرها في المدينة من أجل حماية المؤسسات الحساسة في المدينة كإجراء “وقائي”.

التفاصيل كاملة

الرجل المتوفى كان نائماً في كشك غير مرخص من قبل السلطات، بينما نفذت شرطة البلدية عملية هدم الكشك، ما تسبب في وفاته تحت الأنقاض في حادث أثار انتقادات واسعة حول كيفية تعامل الشرطة وتطبيق القانون، خصوصاً مع الفئات المهمشة.

وتعاني المنطقة من مشاكل اجتماعية كبيرة، أبرزها معضلة البطالة، فيما يمارس جل الشباب بالمنطقة أنشطة تجارية غير رسمية، من أجل كسب قوت يومهم وإعانة عائلاتهم.

أما على المستوى الوطني، فإن نسبة البطالة في تونس ارتفعت إلى 18%، وتشير التقديرات إلى أنها قد تتعدى 21% نهاية العام الجاري.

وبعد نحو عقد من انتفاضة ضد الفقر والتهميش، أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، تفاقمت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة في تونس، وزاد الفقر والبطالة، خصوصاً في المناطق المهمّشة مثل القصرين وسيدي بوزيد وقفصة.

وأصبحت الأوضاع الاجتماعية الهشة بمثابة القنبلة الموقوتة التي تخشى السلطات انفجارها في أي وقت، في ظل تزايُد المصاعب المالية للدولة، وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالب المحتجين.

الجدير ذكره، أن تونس تُعد مركز ولادة ثورات الربيع العربي التي أطاحت بالأنظمة الديكتاتورية العربية وذلك بعد أن أقدم محمد بوعزيزي على حرق نفسه احتاجا على إهانته من قبل شرطة البلدية، ومصادرة مصدر رزقه.

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