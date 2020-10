أدت وفاة رجل تونسي بين الأنقاض إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين مئات المحتجين وقوات الشرطة، اليوم الثلاثاء، في بلدة سبيطلة التونسية، وذلك في أحدث حالات التوتر الاجتماعي تشهدها البلاد، وذلك بسبب كشك لبيع الصحفي كان ينام فيه الرجل.

وأظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدتها “وطن“، حالة احتقان بسبيطلة، ونزول الجيش بعد قيام البلدية بهدم الكشك على رأس صاحبه وهو نائم داخله مما أدى إلى وفاته.

#Tunisia Last night the municipality conducted an operation to demolish illegal stalls in Sbeitla(kasserine) unfortunately in one of these stalls a man aged 52 yo was sleeping , he was killed .

Results : Protests over killing of this man spread across the region .#تونس #Tunisie pic.twitter.com/pqiU0ByV2R

— rabeb aloui (@rabebaloui) October 13, 2020