ذكوري بالإجماع.. “شاهد” ماذا حدث حتى انفعلت النائبة الكويتية صفاء الهاشم وقالت:”سأعلمهم المرجلة”

أثارت النائبة بمجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل بعد تداول فيديو أظهر كلمة مثيرة لها داخل المجلس.

وفي هذا السياق تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا. لكلمة “الهاشم” أمام مجلس الأمة، تتحدث فيه عن كونها المرأة الوحيدة في المجلس.

#صفاء_الهاشم مقطع لنائب في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم يثير جدلاً بين المغردين. قالت فيه: "أنا المرأة الوحيدة في مجلس ذكوري بالاجماع، ولكني بكل فخر أمتلك شهامت… ونبل… وفروسية فرسان" pic.twitter.com/hrspo8ovYF — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) October 12, 2020

وفي المقطع المصور تقول الهاشم: “أنا المرأة الوحيدة في مجلس ذكوري بالإجماع”

وتابعت النائبة الكويتية صفاء الهاشم صاحبت التصريحات المثيرة للجدل دائما:”ولكنني بكل فخر، بكل فخر أقولها عن نفسي، أمتلك شهامة ونبل وفروسية فرسان”.

وأضافت الهاشم: “قد أكون امرأة لكني أعلم الآخرين المرجلة”.

وانقسم المغردون على “تويتر” بين مؤيد ومعارض لما قالته الهاشم.

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