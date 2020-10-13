بعد إقرارها من قِبَل السلطان .. محلل اقتصادي عُماني: ضريبة القيمة المضافة “غير عادلة” لهذا السبب

اعتبر أكاديمي ومحلل اقتصادي عُماني أنّ ضريبة القيمة المضافة “غير عادلة”.

وأصدر سلطان عمان هيثم بن طارق الإثنين مرسوماً سلطانياً قضى بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة .

وقال الأكاديمي والمحلل الاقتصادي د. محمد الوردي إنّ ضريبة القيمة المضافة ضريبة “غير عادلة” على عكس ضريبة الدخل التي تُفرض على ذوي الدخل المرتفع بينما تفرض ضريبة القيمة المضافة على الجميع.

وأضاف أن المنطق يقول إنّ ذوي الدخل المرتفع لن يتأثروا مقارنة بذوي الدخل المحدود.

د. محمد الوردي للشبيبة : ضريبة القيمة المضافة ضريبة "غير عادلة" على عكس ضريبة الدخل التي تُفرض على ذوي الدخل المرتفع بينما تفرض #ضريبة_القيمة_المضافة على الجميع وبالمنطق ذوي الدخل المرتفع لن يتأثروا مقارنة بذوي الدخل المحدود pic.twitter.com/VSWDtxZ4eS — واجهة عُمان🇴🇲 | SBQ (@SBQ_2) October 13, 2020

وذكر مركز التواصل الحكومي العُماني أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السلطنة يأتي وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف أنه سيتم فرض الضريبة بمعدل 5% على السلع والخدمات باستثناء قائمة واسعة من السلع والخدمات.

وستطبق ضريبة القيمة المضافة بعد 180 يوما من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وستصدر اللائحة التنفيذية بعد شهرين.

ووفقاً لـِ”التواصل الحكومي” فإنّ تطبيق ضريبة القيمة المضافة جاء لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز تنافسيتها، وتأكيدا لالتزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال.

وهناك قائمة واسعة من السلع والخدمات لا تشملها ضريبة القيمة المضافة كالسلع الغذائية الأساسية. وخدمات وسلع الرعاية الطبية والتعليم ومستلزمات ذوي الإعاقة والخدمات المالية.

قائمة واسعة من السلع والخدمات لا تشملها #ضريبة_القيمة_المضافة كالسلع الغذائية الأساسية، وخدمات وسلع الرعاية الطبية والتعليم ومستلزمات ذوي الإعاقة والخدمات المالية.#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/bNd7xldyxp — التواصل الحكومي (@Oman_GC) October 12, 2020

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