منيت المملكة العربية السعودية التي تمتلك سجلاً سيئة السمعة في مجال حقوق الإنسان، بخسارة فادحة على المستوى الدولي، في ظل مساعي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تبييض صورته لاعتلاء العرش وإخفاء جرائمه بحق السعوديين وحقوق الإنسان.

وفشلت السعودية في الحصول على الأصوات اللازمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان، فيما نجحت باكستان والصين واوزبكستان في تمثيل قارة آسيا في المجلس الأممي.

#السعودية تفشل في الحصول على الأصوات اللازمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان.

الدول التي نجحت في تمثيل آسيا: باكستان والصين وازبكستان والنيبال — رائد فقيه (@Raed_Fakih) October 13, 2020

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فوز خمس عشرة دولة لم تكن السعودية من بين تلك الدولة، بعضوية مجلس حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات، تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2021، والتي جرت اليوم الثلاثاء، بقاعة الجمعة العامة.

إعلان نتائج الانتخابات التي جرت بالجمعية العامة: الدول المنتخبة لعضوية مجلس حقوق الإنسان لمدة 3 سنوات بدءا من أول 2021:

بوليفيا، الصين، كوت ديفوار، كوبا، فرنسا، غابون، مالاوي، المكسيك، نيبال، باكستان، روسيا، السنغال، أوكرانيا، أوزبكستان، المملكة المتحدة.https://t.co/1nv4gE2Lwc — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) October 13, 2020

ووفق إعلان الجمعة العامة، فإن الدول الفائزة، هي: بوليفيا، الصين، كوت ديفوار، كوبا، فرنسا، الغابون، ملاوي، المكسيك، نيبال، باكستان، الاتحاد الروسي، السنغال، أوكرانيا، أوزبكستان، المملكة المتحدة.

وأشارت الجمعية العامة، وفق موقعها الرسمي، أن الدول الخمس التي كانت تشارك في هذه المنافسة هي: الصين ونيبال وباكستان والمملكة العربية السعودية وأوزبكستان، حيث أن هذه هي أول انتخابات تجرى في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، والأولى التي تجريها الجمعية العمومية بهذه الطريقة.

وفي السياق، أعربت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن تقديرها لمواقف الدول التي امتنعت عن التصويت للسعودية، مؤكدةً أن ذلك توبيخاً للسعودية على سجلها الذي يزداد قتامة، داعيةً للمزيد من الضغط والمحاسبة للنظام السعودي.

عاجل: #السعودية تخسر إنتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان لأعوام 2021 – 2023.

تقدر المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مواقف الدول التي امتنعت عن التصويت للسعودية، توبيخاً لها على سجلها الذي يزداد قتامة، وتدعوا للمزيد من خطوات الضغط والمحاسبة. https://t.co/IgIenCDGFx — المنظمة الأوروبية السعودية ESOHR (@ESOHumanRights) October 13, 2020

وقال رئيس المنظمة، على الدبيسي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “السعودية تخسر قبل قليل انتخابات مجلس حقوق الإنسان، لصالح نيبال والصين وأوزبكستان وباكستان”.

وأضاف الدبيسي: “صفعة محدودة مقابل سجلها المروع في قطع رؤوس الأطفال والأبرياء، وتعذيب وتحرش جنسي بالنساء، وتقطيع خاشقجي، والاعتقالات المجنونة، وأطفال اليمن ونسائها وعذاباتها، ودماء وتهجير السكان الأصليين”.

#السعودية تخسر قبل قليل إنتخابات مجلس حقوق الإنسان، لصالح نيبال والصين وأوزبكستان وباكستان. صفعة محدودة مقابل سجلها المروع في قطع رؤوس الأطفال والأبرياء، وتعذيب وتحرش جنسي بالنساء، وتقطيع خاشقجي، والإعتقالات المجنونة، وأطفال اليمن ونسائها وعذاباتها، ودماء وتهجير السكان الأصليين. https://t.co/T7UvERA5ok — علي الدبيسي (@ali_adubisi) October 13, 2020

وفي وقت سابق، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى عدم التصويت لصالح السعودية والصين لإضافتهما لعضوية المجلس، واصفةً الدولتين بأنهما من أكثر الدول في العالم انتهاكاً لحقوق الانسان.

وقال مدير شؤون الأمم المتحدة بالمنظمة، لويس شاربونو، قوله: إنه “لا ينبغي مكافأة منتهكي الحقوق المتسلسلين بمقاعد في مجلس حقوق الإنسان، موضحاً أن السعودية والصين “لم ترتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بلديهما فحسب؛ بل حاولتا تقويض نظام حقوق الإنسان الدولي الذي تطلبان أن تكونا جزءاً منه”.

ولفتت المنظمة إلى أن السعودية والصين “لديهما تاريخ في استغلال مقعديهما بمجلس حقوق الإنسان لمنع التدقيق في الانتهاكات التي ترتكبانها، أو تلك التي يرتكبها حلفاؤهما”.

وذكرت أن السعودية هددت بسحب ملايين الدولارات من تمويلها للأمم المتحدة؛ للبقاء خارج “قائمة العار” السنوية للانتهاكات ضد الأطفال، التي تصدر عن الأمين العام.

وشهدت المملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، اعتقال مئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

ومن بين أبرز المعتقلين الداعية سلمان العودة، الذي غيبته السجون منذ 10 سبتمبر 2017، بعد أن اعتقلته السلطات السعودية تعسفياً، ووُضع في زنزانة انفرادية، ووُجهت إليه 37 تهمة خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصّصة، في العاصمة الرياض، سابقاً.

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