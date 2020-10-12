علي محي الدين القره داغي شوقي علام
علي محي الدين القره داغي
الهدهد

مُفتي برتبة ضابط مخابرات.. القره داغي يفضح شوقي علام الذي “يخاف السيسي ولا يخاف الله”

كتب وطن
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هاجم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محي الدين القره داغي. مفتي العسكر في مصر شوقي علام بعد تصريحات خطيرة للأخير حرض فيها على المسلمين في أوروبا وزعم أن نصفهم من الدواعش.

وفي سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) تحت عنوان «أيها المفتي السلطوي: يلزمنا التقوى قبل الفتوى». قال القره داغي ما نصه: «تناقلت مصادر إعلامية (السبت) تصريح مفتي مصر شوقي علام (خلال برنامج متلفز) وقد جاء فيه إن ما يقرب من 50% من الجيلين الثاني والثالث من المسلمين في أوروبا ينتمون إلى تنظيم الدولة”.

 

 

واعتبر  الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أن «تلك التصريحات غير المعقولة وغير المقبولة تظهر وتعكس وضع المؤسسات الدينية في مصر في عهد غياب القانون وسيادة العسكر. وأنها تحولت إلى جهاز وظيفي يخدم دولة لا قضية».

 

وأكد القره داغي أن «هذا الكلام السلطوي الصادر من جهة الإفتاء يفتقر إلى الدقة والموضوعية وقبل كل شيء رقابة الله سبحانه وتعالى».

 

وتابع: «فخلاف النظام المصري مع أي جماعة دينية لا يلزم المفتي المصري أن يكون بوق سلطة ينشر العقل المخابراتي. الذي يحرض على المسلمين والمسلمات حتى وصل التحريض إلى خارج مصر».

 

وتساءل مستنكرا: «من أين جاء المفتي بهذه النسبة؟ ولماذا يتم تخويف السلطات من المسلمين؟ وهل حقا من انضم إلى داعش يمثل 50% من الجيلين الثاني والثالث؟».

 

واستشهد القره داغي بتقرير لشركة الاستشارات الأميركية «Soufan». أفاد «في أكتوبر 2017» بأن روسيا تتصدر قائمة الدول التي انحدر منها أعلى عدد من المقاتلين الأجانب الذين ذهبوا للقتال مع «تنظيم الدولة» في سوريا والعراق. تليها السعودية والأردن وتونس وفرنسا على التوالي.

 

وأردف، وفقا للتقرير، أن هذا هو ترتيب الدول نفسه بالنسبة لعدد المقاتلين العائدين من سوريا والعراق.

 

ومضى متسائلا: «لماذا الكذب ولماذا التدليس ولماذا استحضار رضى السلطان قبل رضى الرحمن؟».

 

وتوجه القره داغي إلى «علام» قائلا: «يا مفتي الديار المصرية: المسلمون في الغرب يعيشون في ظل بلاد تحكم بالقوانين وليس تحت نزوة انقلابي ولا معية واعظ يخدم القاتل ويحرض على الفتنة دون أن يشعر ولا مجادل يعمق الخصومات».

 

واستطرد القره داغي: «المسلمون في الغرب ينتظرون فتاوى دينية لا مواقف سياسية. فتاوى تدعم حياتهم والاندماج والمحافظة على دينهم وهذا ما تقرره القوانين في الغرب.. لا ينتظر المسلم في الغرب تصريحات من مفتٍ تكون فتنة تؤجج النار وتشعل الحريق!».

 

 

وتابع: «أحمد الله أن قوانين الغرب في عامتها لا تحتكم إلى عسكركم ولا أجندات سياسية تقهر شعوبها ولا إلى عسكري استباح حرمة كل مقدس».

 

وقال القره داغي: «صرح المفتي علام بأن أعداد الدواعش في ازدياد».

 

وأردف: «وهذا بهتان كبير وكذب (…) المسلمون في الغرب أكثر الناس تضررا من داعش. وكلام المفتي علام ذكرني بكلام المفتي (السوري بدر الدين) حسون عندما هدد أوروبا بأنها ستحترق إذا مست (نظام) بشار الأسد (في سوريا). وأن الانتحاريين سيضربون أوروبا وهم تحت الطلب ورهن الإشارة!».

 

ومضى قائلا: «وظيفة المسلم أن يكون عونا للمسلمين في الغرب ولا يكون عونا لليمين المتطرف.. ما قاله المفتي هو صدى لما قاله السيسي في ألمانيا من تحريض على المساجد».

 

 

وكان مفتي الديار المصرية، محمد شوقي علام، أدلى بتصريحات مثيرة خلال أحد البرامج التليفزيونية. قال فيها إن نصف أبناء المسلمين من الجيلين الثاني والثالث في أوربا ” ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية”.

 

واتهم علام المراكز الإسلامية في الخارج بتبني ما قال إنها “بعض الأجندات الإخوانية وغير الإخوانية وتمول بأموال كثيرة.”

 

وخلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، العام الماضي، حث السيسي الأوروبيين على الانتباه لما يُنشر في دور العبادة، وعدم السماح للمتطرفين بأن يوجهوا البسطاء نحو الغلو والتطرف.

 

وختم القره داغي بقوله: «أيها العسكر: أليس فيكم رجل رشيد، هل يعقل أن يتحول المفتي إلى ضابط أمن؟»، «والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون». (سورة يوسف – الآية 21)».

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