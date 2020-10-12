مُفتي برتبة ضابط مخابرات.. القره داغي يفضح شوقي علام الذي “يخاف السيسي ولا يخاف الله”

هاجم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محي الدين القره داغي. مفتي العسكر في مصر شوقي علام بعد تصريحات خطيرة للأخير حرض فيها على المسلمين في أوروبا وزعم أن نصفهم من الدواعش.

وفي سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) تحت عنوان «أيها المفتي السلطوي: يلزمنا التقوى قبل الفتوى». قال القره داغي ما نصه: «تناقلت مصادر إعلامية (السبت) تصريح مفتي مصر شوقي علام (خلال برنامج متلفز) وقد جاء فيه إن ما يقرب من 50% من الجيلين الثاني والثالث من المسلمين في أوروبا ينتمون إلى تنظيم الدولة”.

فقد تناقلت مصادر إعلامية تصريح مفتي مصر شوقي علام الذي جاء فيه: "إن ما يقرب من 50% من الجيلين الثاني والثالث من المسلمين في أوروبا ينتمون إلى تنظيم الدولة"!

إن هذا الكلام السلطوي الصادر من جهة الإفتاء يفتقر إلى الدقة والموضوعية وقبل كل شيء رقابة الله سبحانه وتعالى! — د. علي القره داغي Dr. Ali Al Qaradaghi (@Ali_AlQaradaghi) October 11, 2020

واعتبر الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أن «تلك التصريحات غير المعقولة وغير المقبولة تظهر وتعكس وضع المؤسسات الدينية في مصر في عهد غياب القانون وسيادة العسكر. وأنها تحولت إلى جهاز وظيفي يخدم دولة لا قضية».

كان لتصريحات مفتي الديار المصرية شوقي علام أثرٌ سلبي كبير وانطباعات حزينة في نفوس المسلمين بالغرب بل في العالم أجمع

تلك التصريحات غير المعقولة وغير المقبولة تُظهر وتعكس وضع المؤسسات الدينية في مصر في عهد غياب القانون وسيادة العسكر

وأنها تحولت إلى جهاز وظيفي يخدم الدولة البوليسية! pic.twitter.com/OqkYJdPBHT — د. علي القره داغي Dr. Ali Al Qaradaghi (@Ali_AlQaradaghi) October 11, 2020

وأكد القره داغي أن «هذا الكلام السلطوي الصادر من جهة الإفتاء يفتقر إلى الدقة والموضوعية وقبل كل شيء رقابة الله سبحانه وتعالى».

خلاف النظام المصري مع أي جماعة دينية لا يُلزم المفتي أن يكون بوق سُلطة ينشر العقل المخابراتي الذي يحرض على المسلمين

حتى وصل التحريض إلى خارج مصر وحتى لمن لم يكن تحت السلطة المصرية !

وهذا انحدار علمي وأخلاقي !

لماذا الكذب ولماذا التدليس ولماذا استحضار رضى السلطان قبل رضى الرحمن ؟! — د. علي القره داغي Dr. Ali Al Qaradaghi (@Ali_AlQaradaghi) October 11, 2020

وتابع: «فخلاف النظام المصري مع أي جماعة دينية لا يلزم المفتي المصري أن يكون بوق سلطة ينشر العقل المخابراتي. الذي يحرض على المسلمين والمسلمات حتى وصل التحريض إلى خارج مصر».

وتساءل مستنكرا: «من أين جاء المفتي بهذه النسبة؟ ولماذا يتم تخويف السلطات من المسلمين؟ وهل حقا من انضم إلى داعش يمثل 50% من الجيلين الثاني والثالث؟».

واستشهد القره داغي بتقرير لشركة الاستشارات الأميركية «Soufan». أفاد «في أكتوبر 2017» بأن روسيا تتصدر قائمة الدول التي انحدر منها أعلى عدد من المقاتلين الأجانب الذين ذهبوا للقتال مع «تنظيم الدولة» في سوريا والعراق. تليها السعودية والأردن وتونس وفرنسا على التوالي.

وللتوضيح فإن روسيا تتصدر قائمة الدول التي انحدر منها أعلى عدد من المقاتلين الأجانب الذين ذهبوا للقتال في سوريا والعراق وانضموا إلى "داعش" حيث بلغ (3417) مقاتلاً

وجاءت السعودية في المركز الثاني (3244)

ثم الأردن (3000) في المركز الثالث

تليها تونس (2926)

ثم فرنسا (1910) — د. علي القره داغي Dr. Ali Al Qaradaghi (@Ali_AlQaradaghi) October 11, 2020

وأردف، وفقا للتقرير، أن هذا هو ترتيب الدول نفسه بالنسبة لعدد المقاتلين العائدين من سوريا والعراق.

ومضى متسائلا: «لماذا الكذب ولماذا التدليس ولماذا استحضار رضى السلطان قبل رضى الرحمن؟».

وتوجه القره داغي إلى «علام» قائلا: «يا مفتي الديار المصرية: المسلمون في الغرب يعيشون في ظل بلاد تحكم بالقوانين وليس تحت نزوة انقلابي ولا معية واعظ يخدم القاتل ويحرض على الفتنة دون أن يشعر ولا مجادل يعمق الخصومات».

يا مفتي الديار المصرية:

المسلمون في الغرب يعيشون في ظل بلاد تحكم بالقوانين وليس تحت نزوة انقلابي ولا معية واعظ يخدم القاتل ويحرض على الفتنة

المسلمون في الغرب ينتظرون فتاوى دينية لا مواقف سياسية

فتاوى تدعم حياتهم والاندماج والمحافظة على دينهم — د. علي القره داغي Dr. Ali Al Qaradaghi (@Ali_AlQaradaghi) October 11, 2020

واستطرد القره داغي: «المسلمون في الغرب ينتظرون فتاوى دينية لا مواقف سياسية. فتاوى تدعم حياتهم والاندماج والمحافظة على دينهم وهذا ما تقرره القوانين في الغرب.. لا ينتظر المسلم في الغرب تصريحات من مفتٍ تكون فتنة تؤجج النار وتشعل الحريق!».

لا ينتظر المسلم في الغرب تصريحات من مفتٍ تكون فتنة تؤجج النار وتشعل الحريق!

لماذا لم تنضم أيها المفتي إلى فرق الاطفاء والاسعاف ولماذا تصر أن تكون عوداً من عيدان الدم والنار؟!

لطالما حذرنا من أي مجتمعات منغلقة داخل الغرب

لكننا لا نقبل أن يوصف المسلم في الغرب بأنه من اتباع داعش! — د. علي القره داغي Dr. Ali Al Qaradaghi (@Ali_AlQaradaghi) October 11, 2020

وتابع: «أحمد الله أن قوانين الغرب في عامتها لا تحتكم إلى عسكركم ولا أجندات سياسية تقهر شعوبها ولا إلى عسكري استباح حرمة كل مقدس».

وقال القره داغي: «صرح المفتي علام بأن أعداد الدواعش في ازدياد».

وأردف: «وهذا بهتان كبير وكذب (…) المسلمون في الغرب أكثر الناس تضررا من داعش. وكلام المفتي علام ذكرني بكلام المفتي (السوري بدر الدين) حسون عندما هدد أوروبا بأنها ستحترق إذا مست (نظام) بشار الأسد (في سوريا). وأن الانتحاريين سيضربون أوروبا وهم تحت الطلب ورهن الإشارة!».

نحن نطالب بالخيرات والخبرات التي ينبغي أن يقدمها المسلمون في الغرب عبر العيش المشترك واحترام القوانين

ونطالب الغرب بمنح المسلمين الحرية ليعيشوا في بلادهم ضمن الاندماج البناء

نحمد الله أن قوانينهم لا تحتكم إلى عسكركم ولا أجندات سياسية تقهر شعوبها ولا إلى عسكري استباح حرمة كل مقدس! — د. علي القره داغي Dr. Ali Al Qaradaghi (@Ali_AlQaradaghi) October 11, 2020

ومضى قائلا: «وظيفة المسلم أن يكون عونا للمسلمين في الغرب ولا يكون عونا لليمين المتطرف.. ما قاله المفتي هو صدى لما قاله السيسي في ألمانيا من تحريض على المساجد».

كلام مفتي مصر ذكرني بكلام مفتي سوريا عندما هدد أوروبا بأنها ستحترق إذا مست بشار وأن الانتحاريين سيضربون أوروبا وهم رهن الإشارة!

يبدو أن الأنظمة القمعية تملك أذرعاً هنا وهناك لهدم كل خير ليظل القاتل على الكرسي متربعاً!

تشابه منطق المفتيين لأنهما يصدران من منبع واحد هو جهاز الأمن! — د. علي القره داغي Dr. Ali Al Qaradaghi (@Ali_AlQaradaghi) October 11, 2020

وكان مفتي الديار المصرية، محمد شوقي علام، أدلى بتصريحات مثيرة خلال أحد البرامج التليفزيونية. قال فيها إن نصف أبناء المسلمين من الجيلين الثاني والثالث في أوربا ” ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية”.

واتهم علام المراكز الإسلامية في الخارج بتبني ما قال إنها “بعض الأجندات الإخوانية وغير الإخوانية وتمول بأموال كثيرة.”

وخلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، العام الماضي، حث السيسي الأوروبيين على الانتباه لما يُنشر في دور العبادة، وعدم السماح للمتطرفين بأن يوجهوا البسطاء نحو الغلو والتطرف.

وختم القره داغي بقوله: «أيها العسكر: أليس فيكم رجل رشيد، هل يعقل أن يتحول المفتي إلى ضابط أمن؟»، «والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون». (سورة يوسف – الآية 21)».

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