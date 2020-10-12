صحيفة عبرية تحتفي بتصريحات “ابن أمه” بندر بن سلطان وهذا ما قالته عن موعد التطبيع الذي حدده ابن سلمان

احتفت صحيفة “معاريف” العبرية بتصريحات رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق الأمير بندر بن سلطان، الأخيرة عن التطبيع والهجوم اللاذع الذي شنه على القيادات الفلسطينية.

وذكر خبير الشؤون العربية بإذاعة الجيش الإسرائيلي “جاكي خوجي”. في مقاله بالصحيفة أن حوار “بندر” موجه بالأساس إلى “الجمهور السعودي”. مشيرا إلى أن “العديد من الإسرائيليين رأوا أن كلمات الأمير السعودي تعبر عن التقارب معهم. بعد أن ساعدت الرياض في دفع أبوظبي والمنامة إلى حضن تل أبيب”.

وأضاف: “حديث بندر يعني أن الرياض بحاجة لاحتضان الصهاينة من أجل كسب الصراع الوجودي ضد إيران”. لافتا إلى أن “الأنظمة العربية منذ سنوات عديدة تهمس في أذن إسرائيل في الخفاء، لكن هذا الأسلوب عفا عليه الزمن، وحان الوقت للخروج منه”.

هذا واشار خبير الشؤون العربية بإذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن “تلميحات بندر تعني أن التقارب مع إسرائيل قد يصنف على أنه حاجة وطنية سعودية”. مضيفا: “كل هذا يؤكد أن المملكة العربية السعودية تقود ثورة عقلية في المنطقة العربية، وتحديدا فيما يتعلق بإسرائيل والقضية الفلسطينية. وليس أقل منها تجاه نفسها وسكان الخليج”.

وأكمل بحسب المقال:”الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية 3 شقيقات. يجمعها تحالف سياسي واقتصادي وقبلي قوي، تتناغم قراراتها الاستراتيجية مع كل التفاصيل”.

وختم الكاتب الإسرائيلي مقاله بأن السعوديين اختاروا القناة الالتفافية حين شعروا أن الطريق المباشر باتجاه إسرائيل مسدود. “فأرسلوا إخوانهم بدلا منهم، على أمل أن ينضموا هم أنفسهم إلى الرحلة في المستقبل، لأن الطريق هناك باتجاه إسرائيل مليئة بالألغام. وما فعله بندر بن سلطان هذا الأسبوع هو بداية أعمال التفكيك لهذه الألغام”.

ودافع الأمير بندر بن سلطان خلال مقابلته مع قناة “العربية” قبل أيام. عن التطبيع قائلا: “من الصعب الوثوق بالقيادة الفلسطينية، بعد نكران الجميل من قبلهم. وهذا لن يؤثر على تعلّق السعودية بقضية الشعب الفلسطيني”.

واتهم رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق القيادة الفلسطينية بـ”التهرّب من حل القضية”، زاعما أنها تعتبر “تركيا وإيران أهم من مصر ودول الخليج”.

كما اتهم الأمير بندر غزة “بتصدير الإرهاب والقتل لمصر، التي تسعى ليل نهار لحل القضية الفلسطينية، ورفع الحصار عن القطاع”، حسب زعمه.

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