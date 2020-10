“شاهد” ترامب وقف بين أنصاره بدون كمامة: أنا الان قوى جداً وأريد أن أقبّل النساء الجميلات!

أعلن الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، أنه أصبح أقوى من السابق بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، معرباً في الوقت ذاته عن أمنيته في تقبيل النساء والرجال.

وظهر الرئيس الأمريكي في المؤتمر الانتخابي بمكان مفتوح في فلوريدا دون كمامة للوقاية، مدافعاً عن إدارته لجائحة فيروس كورونا، كما تحدث مراراً عن “تعافيه” من فيروس كورونا.

ترامب وأمام الآلاف من أنصاره الذين كانوا يقفون متلاصقين ومعظمهم لا يضع كمامات، قال: “تعافيت منه الآن. يقولون إنني محصن. أشعر أنني قوي جداً”. ومضى يقول “سأقبل الفتيان والنساء الجميلات”، لتتعالى صيحات الجمهور.

Trump claims he's now "immune" to the coronavirus, feeling "powerful" and willing to "kiss everyone" in the audience. "I'll kiss the guys and the beautiful women," he said. pic.twitter.com/0brz0Rl8UQ

— The Washington Post (@washingtonpost) October 12, 2020