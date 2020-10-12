حادثة صادمة في الكويت .. دعوة شاب لعشاء في مكان مهجور تنتهي بهتك عرض!

تعرض مواطن كويتي إلى محاولة هتك عرض واغتصاب من قبل شابين في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء.

وقال المواطن (27 عاماً)، إن شخصين يعرفهما، قاما بدعوته إلى العشاء في مكان مهجور، وحين لبى تفاجأ بهما يعتديان عليه بالضرب في محاولة هتك عرضه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني . أن الشاب المجني قصد أحد مخافر محافظة الجهراء، وأبلغ بأنّه فوجئ بشخصين يعرف أحدهما يطلبان الذهاب معهما إلى أحد الأماكن. وعندما امتثل لهما، وجد نفسه في مكان خالٍ من المارة، وسرعان ما كشفا عن مُخطّطهما الشيطاني. واعتديا عليه بالضرب، محاولين إجباره على هتك عرضه، لكنّه تمكّن من الإفلات منهما بعد أن لحقت به إصابات متفرّقة.

وأرفق المجني عليه في القضية التي حملت عنوان “هتك عرض” تقريرا طبيا يؤكد ما ذهب إليه في اقواله.

وأخطر رجال الأمن وكيل النائب العام بالواقعة، فأمر بتسجيل القضية تحت مسمى هتك عرض أحيلت إلى رجال مباحث الجهراء، للبحث والتحري عن المتهمين لضبطهما وإحضارهما على ذمة القضية المسجلة بحقّهما.

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