بعد تهديدها بالقتل .. الراقصة التونسية نرمين صفر تتحدّى وتردّ بصور عارية من الحمّام!

أثارت الفنانة الاستعراضية التونسية. المعروفة بلقب “راقصة كورونا” نرمين صفر جدلاً واسعاً بعد ظهورها بإطلالات جريئة جداً حتى بعد تعرضها لتهديدات بالقتل من قبل كتائب “عقبة بن نافع”. المصنفة كتنظيم إرهابي في تونس.

ونشرت نرمين صفر عدة صور ظهرت خلالها عارية تماماً في بانيو الاستحمام، وتغطي صدرها بيدها فقط، وتُمسك بتفاحة في إيحاء جريئ.

وعلقت نرمين صفر على الصور قائلة: “بجمع أفكاري”.

كما نشرت نرمين قبلها صورة ظهرت فيها بروب الحمام ممددة على سريرها، وأمامها فواكه، وتُمسك أيضاً بالتفاحة مع تعليق: “حواء”.

وكانت نرمين صفر قد أعلنت تعرضها لتهديدات بالقتل من قبل كتائب “عقبة بن نافع”. المصنفة كتنظيم إرهابي في تونس، وأطلقت نداء استغاثة للسلطات التونسية، مؤكدةً أنها تلقت اتصالاً من شخص هددها بالقتل حال خروجها من المنزل.

Posted by Nermine Sfar on Sunday, April 5, 2020

ونشرت الفنانة صفر، صوراً للرسائل المرسلة من الجاني، إضافة إلى رقم هاتفه، وتتضمن تهديداً صريحاً بالقتل.

يفدلك و لا يحكي بجده تهديد بالقتل 😐 Posted by Nermine Sfar on Sunday, April 5, 2020

الجدير ذكره، أن صفر اشتهرت بعد أن أثارت جدلاً واسعاً بتقديمها وصلات رقص مباشرة على صفحتها بفيسبوك، وذلك التزاماً بوعدها للمتابعين بتقديم تلك الوصلات حال فرض حظر التجول بتونس.

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