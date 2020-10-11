هل تذكرون نجل المستشار مبارك المطوع الذي شغل شعره الكويتيين.. “شاهد” كيف ظهر بعدما استجاب للنصح البناء!

ظهر المواطن الكويتي محمد المطوع، نجل المستشار السابق في مجلس الأمة الكويتي مبارك المطوع. والذي أثار الجدل بعد انتشار مقطع فيديو له بسبب طول شعره ومظهره الغريب. بعد ظهوره في لقاء مع وسيلة إعلام محلية حول ابتعاثه إلى أمريكا لاستكمال دراسته.

وحسب الفيديو الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر الشاب محمد المطوع حليق الرأس. وقد تخلى عن شعره الكثيف الذي أثار الجدل، فيما أشاد والده بشكل الجديد وتقبله للنصائح التي وجهت له بشان شعره.

بعد انتشار وتداول مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل بسبب طول شعره المواطن الكويتي محمد المطوع يظهر بشكله الجديد ووالده المحامي مبارك المطوع يعلق : ولدي استجاب للنصح البناء .. pic.twitter.com/nJimXc5JH4 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 11, 2020

وقال والده المحامي مبارك المطوع: “هناك من يستجيب هناك من لا يستجيب هناك من يعطي نصيحة بأدب وهناك من يتهكم. أبشركم أبنا محمد أثبت أنه يستجيب وأرجو من الله أن تكونوا كذلك من المستجيبين”.

وأضاف المطوع: “هذا ابني محمد بصورة الجديدة واحترم المجتمع وعرف الصح ومشي عليه وأتمنى أن يكون هذا العمل قانوني ومنظم وأن نعمل على تصحيح الكثير من السلبيات وليس فقط الشعر”.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحمد المطوع، أثار انتقاداً حاداً بسبب مظهره الغريب وشعره الكثيف.

وقال الشاب محمد مبارك المطاوع بالفيديو الذي رصدته “وطن“: “بقدم على أمريكا، وبدرس هندسة معمارية”.

فيديو/ محمد المطوع: سأدرس الهندسة المعمارية كاليفورنيا.. وقدوتي في الحياة هو الرسول محمد «صلى الله عليه وسلم». pic.twitter.com/YDU4dSQ6Bi — المجلس (@Almajlliss) October 6, 2020

وتابع الشاب في حديثه لصحيفة “المجلس”: “قدوتي في الحياة الرسول محمد، نتعلم منه الأخلاق والدين، وأهدي الوالد والوالدة نجاحي لأنهم دعموني”.

وتبين لاحقاً أن الشاب هو نجل المستشار السابق في مجلس الأمة، ونائب رئيس اتحاد الحقوقيين الدولي. مبارك المطوع، والذي خرج عن صمته وقام بالرد على الساخرين من مظهر ابنه.

وقال المطوع بفيديو رصدته “وطن”: “وصلني بنص الليل فيديو عن ابني محمد، هو شاب أثناء مراجعته لتسجيل الجامعة قابلته قناة من القنوات الكويتية. وسألوه عن التخصص وأدلى ماعنده بشكل طبيعي جداً”.

سبق وذكرت ان صحيفة المجلس تتعمد تبرز صورة سيئة عن شبابنا .. وضعت العائلة بموقف محرج مع ان هي حرية شخصية pic.twitter.com/MQaVmXmqXH — المحامية دلال الملا (@dalallawyer2012) October 7, 2020

وتابع: “الشي الغريب إنه هذا الفيديو انتشر ساعتها بالآلاف، لأن ابننا كان شعره غير طبيعي وغير عادي. صحيح، وهذا المظهر كان فعلاً يلفت الانتباه، لكن أنا استغربت إنه ياخذ هذا الحجم من الانتقاد والتعليقات اللاذعة والتي تمس بتربيته”.

وتساءل المستشار: “ما أدري ليش ما انتبهوا إلى جوهر الكلام، ومضمون اللقاء اللي أهم بكثير من المظهر. وهذا يأخذنا لنقطة الصراع بين المظهر والجوهر، كم من البنات والولاد قبله بعشرات السنين ظهروا بأشكال مختلفة”.

يُذكر أن القصة التي ظهر بها الشاب محمد المطوع تُسمى “الكدش”، وهي ظاهرة غريبة بدأت تنتشر في المجتمع الخليجي تحت ستار الحضارة والتقدم والانفتاح متأثرين بالحضارة الغربية.

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