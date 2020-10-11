“شاهد” كويتية “جاحدة” تُحاكم والدها المريض و”تجرجره” إلى المحاكم إلى أن مات مقهوراً!

كشف محامي كويتي تفاصيل قضية عقوق عايشها بنفسه في بداية عمله في سلك المحاماة، وأثرت به كثيراً، وأثارت ضجة واسعة بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بعد سرد حيثياتها.

وقال المحامي هاني حسين في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” رصدتها “وطن“: “قصة سببت لي جرحا في بداية عملي في المحاماة واليوم هذا الجرح نزف دماً، بنت رفعت على والدها دعوى نفقة وحكمت لها المحكمة رغم أن والدها عاطل عن العمل”.

وتابع المحامي الكويتي: “عندما تراكمت عليه النفقات أصدرت ضده أمرا بالضبط والإحضار، وتم حبسه أسبوعين وجدد عليه الحبس أسبوعين لكن صباح هذا اليوم، توفي الأب”.

قصة سببت لي جرحا في بداية عملي في المحاماة واليوم هذا الجرح نزف دما بنت رفعت على والدها دعوى نفقة وحكمت لها المحكمة رغم ان والدها عاطل عن العمل وعندما تراكمت عليه النفقات اصدرت ضده امرا بالضبط والاحضار وتم حبسه اسبوعين وجدد عليه الحبس اسبوعين لكن….صباح هذا اليوم…توفى الأب — اللجنة الاعلامية للمرشح المحامي هاني حسين (@HaniHussainRe1) October 10, 2020

وأكد المحامي أنه لم يكن يعلم أن الأب المكلوم كان محبوساً، وقال: “لم أتلق اتصال منه منذ زمن، ولو كنت أعلم أنه محبوس، لسعيت له جاهدا بجمع المال له”.

واستنكر المحامي حدوث هكذا قضايا في بلد الإنسانية والرحمة، كاشفاً المزيد من التفاصيل المؤلمة: “أين ذهبت القلوب؟ لماذا قاضي التنفيذ جدد له الحبس وهو يعلم أنه والد الدائنة وأنه عاطل عن العمل ورجله اليسرى مقطوعة بسبب السكري، الله أكبر إذا هذا يحدث عندنا في الكويت بلد الرحمة والانسانية”.

لو كنت اعلم انه محبوس…لم اتلقى اتصال منه من زمان… لسعيت له جاهدا بجمع المال له لكن..اين ذهبت القلوب لماذا قاضي التنفيذ جدد له الحبس وهو يعلم انه والد الدائنة وانه عاطل عن العمل ورجله اليسرى مقطوعه بسبب السكري الله أكبر اذا هذا يحدث عندنا في الكويت بلد الرحمة والانسانية — اللجنة الاعلامية للمرشح المحامي هاني حسين (@HaniHussainRe1) October 10, 2020

وأثارت القضية استنكاراً واسعاً بين المغردين، وردود أفعال غاضبة من عقوق الفتاة وتغيب الرحمة عن قرارات وإجراءات الأجهزة المعنية بتنفيذ الحكم، ملقيين باللوم على قانون الأحوال الشخصية، وتساءلوا حول دور وزارة الشؤون الاجتماعية، وبيت الزكاة في هذه الحالات.

كم هو مؤلم عقوق الوالدين..

والمؤلم أكثر ..

أن تغيب الرحمة عن الاجهزة المعنية بالتنفيذ..

والأشد ألماً ووجعاً..

أن يحدث ذلك في وطن يمتلئ بالجهات والجمعيات الخيرية..

ويحمل لقب..الإنسانية…!! https://t.co/DzIfOxYyy5 — salah alhashem صلاح الهاشم. مواطن (@salahalhashem) October 11, 2020

للعلم ،، في الكويت بلد الخير لا يوجد أي رب أسرة لا تصرف له الدولة راتب ،، حتى العاطل ممكن يأخذ إعانة من الشؤون وبدل الإيجار ،، والمعاق ياخذ من الهيئة والكل يُصرف له راتب https://t.co/WL6wAJDwlA — Alali (@abdullahalali87) October 11, 2020

بلادي وإن جارت علي عزيزه

وأهلي إن ضنوا علي كرام https://t.co/azMEdNIXw0 — مُنى|كُتلة حنيه (@mxm7755) October 11, 2020

تغيرت المفاهيم وتبدل الزمن اليوم ماهو مثل الامس تعمل لتوفر حياة طيبه الى اولادك ونسيت نفسك لم تفكر بما يحصل لك وانت شيخ كبير طاعن بالسن بتوفير بعض ملتزمات العيش الكريم لنفسك بعد ان يتخلى عنك أولادك ، ولا بد من ذلك ( ولا اعمم)وهل تصدقت واحسنت بعمل طيب يشفع لك في اخرتك https://t.co/FhJJTAW5F0 — R H Alenezi (@RRamadan60) October 10, 2020

حسبى الله ونعم الوكيل شنو للي قاعد يصير بالكون معقوله هذولا بشـر مافي رحمه 💔 https://t.co/C6XC66aRzF — Mohd (@abonama85) October 10, 2020

للاسف المحكمة حكمة بقانون البشر

وماحكمة بقانون الشرع والقرآن الكريم

فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا هنيئا لنا بمحاكمنا بقانون البشري المستورد https://t.co/8sssBwEb9m — Eastbourne Uk (@EastbourneUk1) October 10, 2020

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا هو البر بالوالدين https://t.co/BBATZwHdnY — سراب …الحساب رقم 3 (@4AoO0MHDVHpk0Fk) October 10, 2020

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته… بعض الاشخاص لا يعرفون قيمة الأشخاص حولهم الا عندما يذهبون للأبد دون عودة فا تبدأ الحسرة والألم تحرق قلوبهم دون فائدة …

ياريت بابا يرجعلي لو يوم واحد او ساعة واحدة 💔 الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين اجمعين يارب https://t.co/SJZPodTW2O — رنا سالم (@ranasalem_1) October 10, 2020

من مآسي قانون الأحوال الشخصية https://t.co/jImYzCiz3d — Ali Dashti علي دشتي (@AliDashti111) October 10, 2020

عيل وين وزارة الشئون وبيت الزكاة قريبا سيقع سخط الله علينا من ظلم وفساد كبارها https://t.co/tNlSuWSUDc — مستاءه😜 (@Q8sofm) October 10, 2020

الجدير بالذكر أن بعض مناصري المرأة يعتقدون أن قانون الأحوال الشخصية الكويتي يميّز ضد المرأة، وأن الدستور على الرغم من كونه تضمّن نصوصا تتوافق والمعايير الدولية في المواطنة والعدالة والمساواة.

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