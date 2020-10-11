“شاهد” شمس الكويتية تشعل جدلاً بفيديو “لما يجي واحد فحل”!!

اثارت الفنانة شمس الكويتية جدلاً بتصريحٍ جديد أطلقته خلال استضافتها في برنامج ترفيهي تقدّمه المذيعة المصرية إنجي كيوان.

وردّاً على سؤال المذيعة لـِ”شمس”: متى من الممكن ان تستلمي وتقولي خلاص أنا زهقت من الحرب؟، لتجيبها الفنانة الكويتية بالقول: “لمّا يجي واحد فحل فيه خير”.

وانتقد متابعون حديث “شمس” معتبرين أنّها فقدت الانوثة واصبحت متنمرة ومسترجلة ومغرورة ومتكبرة جدا، وقالوا إن الحياء اصبح معدوماً لديها.وفق تعبيرهم

وكانت شبكة OSN للبث الترفيهي أطلقت برنامج “الحرب العالمية”، ليُكّمل برنامجها الحواري “قعدة رجالة” بجزئه الثالث.

وتم عرض الحلقة الأولى من برنامج حرب عالمية لأول مرة يوم الأحد 27 سبتمبر بإستضافة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

ومن المقرر أن تستضيف إنجي في حلقات برنامجها بعضاً من أبرز نجمات العالم العربي لتحاورهن.

وعلم أن من بين الضيوف الممثلة نيللي كريم، والممثلة سيرين عبد النور والراقصة والممثلة فيفي عبده، والفنانة أصالة.

وتستمر كل حلقة من البرنامج لمدة تتراوح بين 11-15 دقيقة وتتضمن أربعة محاور.

وتحاور إنجي ضيفاتها خلال المحور الأول لتتيح لكل منهن فرصة توضيح ما يزعجها من الرجال وما لا تحبه في تصرفاتهم.

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