ابن زايد يفوز بـ”توكيل الخيانة” في المنطقة وترامب يدعوه لتشجيع بقية القادة على التطبيع و”خلع سراويلهم”

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد. إلى حث قادة دول الشرق الأوسط على إبرام اتفاقات سلام مزعومة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي على غرار الإمارات.

اتصال بين ترامب ومحمد بن زايد

وذكر البيت الأبيض في بيان أصدره مساء الأحد. أن ترامب أجرى اتصالا مع بن زايد حيث وجه له الشكر على “التمنيات الطيبة للرئيس والسيدة الأولى بعد تشخيص إصابتهما بعدوى فيروس كورونا COVID-19”.

وناقش ترامب وابن زايد حسب البيان، جائحة كورونا وسبل تعزيز الأمن الإقليمي وتقوية النمو الاقتصادي من خلال الشراكات العامة والخاصة.

كما هنأ ترامب بن زايد بمناسبة “التوقيع على اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل”. ودعاه “إلى اغتنام هذه الفرصة لحث قادة دول الشرق الأوسط الأخرى على اتباع نفس المسار نحو دفع السلام والازدهار في المنطقة” حسب زعمه.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض. اتفاقي عار مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها. في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني وأبناء الأمة الاسلامية بشكل عام.

وتشمل قائمة الدول العربية التي أقدمت على تطبيع العلاقات رسميا مع الاحتلال 4 أسماء، وهي مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994) والإمارات والبحرين (عام 2020).

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