“وطن- كتب محرر الشؤون الاردنية“- أثار تسريب كشف مصابي فيروس كورونا في مدينة العقبة جنوبي العاصمة الأردنية، هلع الشارع الأردني، في وقت تخفي الجهات الرسمية الإحصائية الرسمية لأعداد المصابين في المدينة والمؤسسات الرسمية والأمنية والتعليمة.

وكانت وسائل إعلام محلية انتقدت تنصل مديرية صحة مدينة العقبة صاحبة الولاية المفترضة للتعامل مع ملف فيروس كورونا من الكشف عن حجم الإصابات الحقيقة، وتحديد بؤر الإصابة منعا للمخالطة، خاصة في ظل تزايد أعدادها مؤخرا والتي قدرت بنحو 19818 إصابة خلال الأسابيع الأربعة الماضية شكلت 87% من مجموع الإصابات في الأردن منذ بدء الجائحة.

وبحسب الكشف المسرب تضمن نحو 221 إصابة تخفيها السلطات الرسمية في مدينة العقبة، بزعم نسب الإصابات لمصدر قدومها من محافظات الجوار ، بحجة خصوصية المدينة الساحلية والتي تعد بمثابة العاصمة الاقتصادية الاستثمارية في المملكة.

واكتفى مدير مديرية صحة المدينة الجنوبية الدكتور صائب حياصات إطلاق التهديد والوعيد بملاحقة من يثبت تورطه نشر الكشف والذي تضمن أسماء المصابين ومواقع عملهم قضائيا، قبل ان يقوم الدكتور الحياصات ومساعده محمد محسين من إغلاق هواتفهم الشخصية للابتعاد عن استفسارات ممثلي وسائل إعلام أردنية.

وفي سياق أخر اكتفى رجل الأعمال طلال ابو غزالة الذي يدير ابرز مجموعة عالمية للخدمات المهنية والتعليم ببعض الإجراءات الخجولة بعد ثبوت إصابة 10 موظفين في مبنى الكلية والإدارة العامة، دون التقيد بإجراءات الصحة والسلامة العامة التي تفرضها الجهات الرسمية المحلية.

وسجل في المملكة ” 9113 ” إصابة خلال الأسبوع الجاري ، أو ما أطلق عليه الأسبوع الوبائي لارتفاع الإصابات بصورة لافتة ، منها 87 وفاة ، بنسبة 1% من إجمالي الإصابات.

وسجلت اليوم السبت ، ” 1235 ” إصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن ، منها 1227 محلية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابة إلى ” 23998 ” حالة ، إلى جانب 15 وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 181 حالة منذ بدء الجائحة ، وفق موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في المملكة صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

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